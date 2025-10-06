十一中秋假期前半程交通出行數創新高 破12億人次

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
【on.cc東網專訊】交通運輸部周日（5日）發布消息，十一、中秋假期前半程全社會跨區域人員流動量再創歷史新高，累計約12.43億人次，日均值超過3.1億人次，展現出強勁的出行活力。港珠澳大橋珠海公路口岸亦迎來跨境出行熱，在假期前4天錄得出入境車流逾8.98萬輛次。
數據顯示，上周六（4日）全社會跨區域人員流動量逾3億人次，同比增長6.1%。其中鐵路客運量為1,833.4萬人次，同比增長4.5%；水路客運量為190.77萬人次，同比增長5.6%；民航客運量為231.94萬人次，同比增長4.1%；公路人員流動量逾2.78億人次，同比增長6.2%。從區域分布看，北京、上海、廣州、深圳等一線城市及成都、西安等熱門旅遊城市，仍是公眾假期出行首選。
另據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站數據顯示，上周三（1日）至上周六，經口岸出入境客流量達42.6萬人次，同比增長19.4%，車流量同比增長更逾23.4%。其中「港車北上」、「澳車北上」出入境5.63萬輛次，同比增長30%。
