十一中秋連假公路車流料逾千萬 深圳地鐵將延長營運

【on.cc東網專訊】內地十一、中秋長假自下月1日至8日放假調休，共8天。廣東深圳地鐵為方便市民乘客出行，多條線路將延長營運服務時間1小時，連接羅湖、福田往來深圳北站的5號線和6號線，在中秋節正日和翌日延長部分區段營運服務時間超過2小時。

深圳地鐵公布，本月30日和下月1日、6日、7日和8日，除20號線外，深圳地鐵各線路和港鐵深圳13號線，將延長營運服務時間1小時，各線路末班車發車時間延長至午夜12時前後。深鐵集團相關負責人表示，據往年地鐵節假日客流規律，本月30日作為節前最後一個工作日，將受到通勤客流與外出遊玩客流疊加影響，全網或迎來客流高峰，預計最高客流規模有望超過五一假期。

連假期間，內地實施7座及以下小型客車免費通行政策。廣東交通集團周五（26日）發布高速公路出行指引，高峰時間單日車流或超1,000萬車次。公眾踏青出遊、返鄉團聚、休閒消費需求高，公路自駕出行熱度旺盛，城市周邊、中長途及跨省遊將明顯增長，假期前一日和首日將迎來出城高峰，廣州、深圳等中心城市出城方向車流密集；假期後段進城方向、省際省內主幹道返程車流將明顯增大。省內另有多條高速公路進行改造施工，部分路段實行交通管制。

