十一國慶優惠｜市民可半價看電影 免費乘電車及天星小輪等 港鐵派76000張免費車票

國慶晚上維港會上演大型煙花匯演

國慶前後，政府及各界推出一系列慶祝活動。市民當日可半價看電影，免費乘坐電車、天星小輪等，港鐵會以抽獎形式派出76,000張免費單程票。

免費乘電車及天星小輪等

行政長官李家超今日出席行政會議前見記者，公布一系列國慶活動。在國慶當日，市民可以免費乘搭電車、天星小輪中環至尖沙咀航線、新渡輪北角至紅磡航線、新渡輪北角至九龍城航線。富裕小輪會派出2,000張免費乘船券，供乘搭中環至紅磡、北角至觀塘及啟德航線。小童國慶當日可免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴、新大嶼山巴士指定路線。港鐵會以抽獎形式送出76,000電子單程票，可在指定限期乘搭一次本地車程、羅湖或落馬洲或機場快綫車程。

娛樂方面，政府會資助市民國慶當日在全港戲院以半價看電影，預計吸引19萬人次。市民國慶當日可免費進入科學館及太空館常設展館、香港藝術館的專題展覽、及濕地公園。10月1日會舉行國慶賽馬日，市民可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席，場內會提供餐飲及消費優惠。國慶當日，昂坪360小童標準車廂門票76折、海洋公園在10月1日至5日門票85折、山頂纜車、香港杜莎夫人蠟像館、西九文化區、大館亦會有優惠及派發紀念品。

飲食及零售方面，過千間食肆會提供菜式及餐飲優惠，業界稍後會公布詳情。食環署轄下4個街市、房委會物業「共築・創業家2.0」計劃店舖會推出消費優惠及派禮品。逾100間商場及百貨公司，連同香港國際機場、科學園、貿發局香港設計廊會提供購物、餐飲、免費泊車優惠。

