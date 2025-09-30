十一國慶｜內地富裕客出遊逾半首選香港 人均預算達2.8萬人幣

調查指出，逾半內地富裕旅客黃金周假期間出遊首選香港，人均消費預2.8萬人民幣。(資料圖片)

內地為期八日的國慶黃金周假期明日(1日)展開。根據商業及消費者洞察顧問公司MDRi的調查顯示，高達98%內地富裕旅客計劃於今次假期出遊，其中過半數內地富裕旅客(55%)預計前往香港旅遊，訪港旅客人均預算為2.8萬元(人民幣，下同)，X世代在港消費預算最高，預算高達3.25萬元。

其次為 新加坡與日本

該調查於今年9月23日至26日期間進行，訪問對象為1,000名平均流動資產超過700萬元人民幣的內地高淨值人士。結果發現，有55%內地富裕旅客首選前往香港旅遊，平均逗留4.6天，其次是新加坡(24%)與日本(20%)。

在預算方面，訪港旅客平均預計停留4.6天，其中約生於1960年至1980年代的X世代在港消費預算最高，達3.25萬元，他們預計花1.62萬元購物，以及花4,200元享用餐飲。相比之下，前往新加坡的內地富裕旅客人均預算為3.04萬元，其中Z世代的消費力尤為突出，預算達3.64萬元。

去太古廣場海港城等受捧

在購物地點選擇上，67%受訪旅客計劃前往太古廣場，46%選擇時代廣場，另有31%將走訪尖沙咀海港城。MDRi行政總裁鄭文良分析指出，今年的黃金周將見證內地富裕旅客重新定義亞洲的奢侈旅遊版圖，香港的奢侈品零售優勢無可替代，而新加坡已蛻變為高端體驗樞紐。

