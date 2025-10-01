維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大
十一國慶｜啟德體育園辦首個國慶升旗儀式 設中華文化特色攤位
今日是國慶日，啟德體育園舉辦開幕後首個國慶升旗儀式，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、常任秘書長沈鳳君和體育專員蔡健斌、立法會議員霍啟剛及鄧家彪、啟德體育園行政總裁莊澤基等過百人出席，亦有大批市民在美食海灣等候觀賞儀式。
現場設國安教育展覽
升旗儀式後，大批參與市民和遊客轉到啟德體育園在中央廣場設置的中華文化特色互動攤位，設有龍鬚糖、叮叮糖等本地懷舊小食、剪紙、書法、中國繩結等傳統文藝體驗，以及提供最新環保資訊、小遊戲的環保同樂攤位等。現場亦設有國家安全教育展覽攤檔，由香港青少年軍總會青年國安大使為公眾講解。
莊澤基表示，今次是啟德體育園正式開幕後的首個國慶活動，標誌著園區發展的重要里程碑，並透過舉辦國慶活動，增進與社區的互動和歸屬感。
▼啟德體育園體育設施租用價錢▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/十一國慶-啟德體育園辦首個國慶升旗儀式-設中華文化特色攤位/604776?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
