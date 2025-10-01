國慶煙花匯演維港上演，吸引大批市民及遊客觀看。(鍾式明攝)

國慶煙花匯演晚上8時在維港上演，主題為「維港煙花 閃耀中華」，共分為8幕，期間由3艘躉船及6艘小浮船，合共發放逾3萬枚煙花，呈現牡丹、金菊、大熊貓圖案等，歷時約23分鐘。不少人一早到維港兩岸佔據有利位置。

煙花匯演首先以「煙花綻放賀國慶」揭開序幕；以牡丹及金菊等圖案，配合《第一交響序曲》，展現中華民族奮鬥精神及愛國激情。其後的「東江之水越山來」，現出藍色球狀的煙花，象徵東江水源滔滔。第四幕「總是可愛大熊貓」綻放出多個大熊貓頭像圖案，同時搭配比喻竹林的綠色禮花彈，帶出熊貓經濟的構思。第五幕「一脈相承家國情」，展示大量彩色禮花彈和心形煙花，象徵中華兒女對祖國的濃厚情意。壓軸一幕「奮勇向前復興路」以漫天的金、銀、紅煙花劃破維港夜空，祝願偉大祖國富強昌盛、香港繁榮穩定。

此外，還有幾幕煙花分別以《哪吒》、神舟二十以及第十五屆全國運動會為主題，藉此預告粵港澳三地11月合辦的全運會，為全國運動員打氣。

維港兩岸聚集大批市民及遊客觀看，其中在尖沙咀文化中心海旁一帶，下午已經有人到場等候，爭取較有利位置，更有攝影發燒友帶備椅子及雨傘等防曬用品；尖沙咀一帶下午開始已經實施封路，警方亦在多個港鐵站出口實施人流管制，加派警力維持秩序，尖沙咀、尖東、柯士甸及西九龍站，有出入口需要暫時關閉。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/十一國慶-國慶煙花匯演維港上演-吸引大批市民及遊客觀看/604839?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral