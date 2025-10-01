十一國慶｜國慶賽馬日吸1.3萬旅客 創歷來新高 內地旅客：心情激動

國慶賽馬日錄得1.3萬名旅客入場。(賽馬會提供)

今日(1日)是國慶76周年，「國慶賽馬日」在沙田馬場圓滿舉行，賽事共吸引超過3.4萬人入場；其中入場旅客人數超過13,000人，創歷來賽馬日新高。

馬會表示，在賽馬旅遊帶動下，入場旅客人數超過1.3萬人，創歷來賽馬日新高，較舊紀錄2025農曆新年賽馬日上升逾35%，更比去年同賽日激增152%。投注額方面，今天10場賽事共錄得逾15.6億港元，丁財兩旺。

河南旅客親睹賽馬心情激動

河南旅客王先生剛從大學畢業，他特意選擇國慶長假首次來港旅遊七天，並將觀賞賽馬視為此行最重要的行程。他表示，賽事十分刺激，看到自己投注的馬匹一度領先，雖然最後未能勝出，但那種心情非常激動。除了體驗賽馬外，王先生還會遊覽太平山頂及主題樂園。

今天焦點賽事為第七場的「國慶盃」，葉楚航訓練、巴度策騎的「舉步生風」擊敗一眾對手奪得冠軍。

