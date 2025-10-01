WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
十一國慶｜李家超：香港主動對接國家發展策略 做好發展經濟深化改革等工作
今日是國慶日，特區政府在灣仔會展舉行國慶酒會。特首李家超稱，港府會主動對接國家發展策略，發揮香港在「一國兩制」下的獨特優勢，做好統籌好安全及發展、發展經濟和深化改革三方面工作，包括辦好今年舉辦的立法會選舉，又指出在經濟發展和民生改善的過程，部分行業會較快獲得紅利，但紅利最終會遍及整個社會。
▼國慶76周年酒會在會展舉行▼
引唐代詩詞喻港處於發展好時機
李家超在國慶酒會致辭表示，中華民族在過去四分之三個世紀，從抗戰勝利到建國初期，走過了極不平凡的征程，而從改革開放邁向新時代高質量發展的經濟騰飛，亦實現站起來、富起來、強起來的過程。特區政府會主動對接國家發展策略，發揮香港在「一國兩制」下的獨特優勢，著力做好三方面工作，包括統籌好安全及發展，不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，以及辦好今年12月舉行的立法會選舉，同時會發展經濟、改善民生，以及落實《施政報告》理念、深化改革。
在經濟發展和民生改善的過程，李家超指部分行業會較快獲得紅利，如金融、貿易等，一些行業則可能較間接受益，但紅利最終會遍及整個社會，讓大家共享發展成果。他指，家庭收入中位數在3年間上升了11%，正反映出有關說法，政府會透過政策大力疏通紅利轉化的樽頸，縮短實現效益的時間，讓市民更快、更多地受益於經濟發展成果。
致辭期間，李家超引用唐代詩詞「潮平兩岸闊，風正一帆懸」，指出世界百年未有之大變局加速演進，科技急速發展帶來急速轉變，本港正處於不可逆轉的經濟轉型期、站在邁向「由治及興」的關鍵節點，是邁向經濟更強大的必經過程，相信只要社會團結一致、改革創新，定會變得更美好。這句詩詞出自唐代詩人王灣的《次北固山下》，大意是指潮水上漲至與堤岸平齊，江面更顯寬闊，正是船帆高掛、乘風向前的好時機。
升旗儀式早上金紫荊舉行
港府早上8時在毗鄰的金紫荊廣場舉行升旗儀式，李家超和妻子林麗嬋、全國政協副主席梁振英和妻子梁唐青儀、前特首曾蔭權和林鄭月娥、中聯辦主任周霽、終審法院首席法官張舉能和多名司局長等人，都有到場觀禮。儀式期間，政府飛行服務隊直升機掛著國旗飛越上空，消防船在海面射水敬禮。
▼國慶優惠 (添馬台圖片)▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/十一國慶-李家超-香港主動對接國家發展策略-做好發展經濟深化改革等工作/604678?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
