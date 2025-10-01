十一國慶｜海事處提醒出海看煙花注意海上安全 兒童須全程穿救生衣

國慶75周年煙花匯演。(資料圖片／吳康琦攝)

維多利亞港今晚會上演國慶煙花匯演，海事處提醒市民出海觀賞時須注意海上安全。家長或成年人須照顧同行兒童，並確保他們全程穿着救生衣。

▼國慶75周年煙花匯演▼

乘客應先了解救生衣位置

海事處指，船長需要備有一份乘客和船員名單，以備不時之需，乘客在啟航前亦應了解船上緊急逃生出口位置，以及救生衣擺放的位置、穿着方法，又指船隻切勿超速或超載。

日前海事處表示，會與水警加強執法，重點針對救生設備、超速及超載。船長及船隻負責人亦應在出海前覆檢和確保船隻的運作牌照、驗船證明書和第三者風險保險是否有效，以及相關船員沒有受到酒精或藥物的影響。



▼中暑熱衰竭分別▼

