十一國慶｜白韻琹字正腔圓唱國歌 謝偉俊：雖是「老兵」仍泛起興奮喜悅

謝偉俊(右二)與白韻琹(左二)出席國慶升旗禮，並與黃偉綸(左一)及施永青(右一)合照。(謝偉俊FB)

今日是國慶日，特區政府在灣仔舉行升旗儀式和國慶酒會。立法會議員謝偉俊指，早上與妻子白韻琹一如以往出席升旗禮，提到白韻琹在國旗和區旗升起時，仍能字正腔圓地高聲誦唱國歌。

謝偉俊在社交網站發布兩張相片，包括他和坐在輪椅的白韻琹於金紫荊廣場合照，以及他們兩人與財政司副司長黃偉綸、中原集團主席施永青的合照，可見面露笑容的白韻琹仍然精神。從政17年的謝偉俊稱，一路在風眼位中見證國家全方位高速發展與進步，「碩果纍纍，實在與有榮焉」，又祝願國家繁榮富強，人民生活幸福安康。

