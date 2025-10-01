中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
十一國慶｜萬宜水庫東壩中午前千人到訪 現場Wi-Fi訊號將加強
一連8日的十一黃金周今日開始，西貢萬宜水庫東壩在過去內地長假期吸引不少遊客到訪，政府將採取多項交通安排措施。運輸署今早11時許表示，通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路交通非常繁忙，新界專綫小巴9A線的營辦商已加強服務應對乘客需求。
漁護署網站今日中午12時顯示，萬宜水庫東壩人流狀況已達「繁忙」程度，即有500至999人到訪，運輸署亦呼籲遊客應妥善計劃行程、預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。政務司司長陳國基稱，上午約有千名旅客到東壩，認為秩序良好，又稱政府會加強現場Wi-Fi訊號，方便內地旅客使用電子支付，而警方與運輸署設立的指揮中心，也會使用無人機協助監察運作情況。
陳國基：多段路現「對頭車」情況不理想
陳國基今早10時許，與保安局局長鄧炳強、環境及生態局局長謝展寰和漁護署署長黎堅明等人，到西貢北潭涌和東壩視察。政府早前一度提出周末和黃金周日間禁止的士進入東壩，惟隨後煞停。被問到措施會否再推行，陳國基稱現場交通是一個問題，很多段路都是單線雙程行車，會出現「對頭車」，形容情況不理想，當局會與警方研究改善方法，又稱限制的士進入的目的是希望使交通更順暢，因此會與警方研究如何做到這目標。他又稱，今早看到小巴大部分時間都是車等人，秩序相當好。
日前政府預告，9A線小巴會在整段黃金周期間加開平日服務，周末用車數量亦會由4輛小巴增至不少於30輛，並預留後備車輛及司機，便利遊人到東壩一帶郊遊，運輸署亦會在北潭涌漁護署關閘前方設置信息顯示屏，發布通往東壩一帶的道路交通情況。
▼被蜜蜂針點算？▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/十一國慶-萬宜水庫東壩中午前千人到訪-現場wi-fi訊號將加強/604704?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
國慶黃金周首日 西貢往來東壩小巴加密班次(車軒珩報道)
【Now新聞台】政務司司陳國基等司局長到西貢北潭涌及東壩視察，陳國基指為應付國慶人流，小巴已加密班次，早上大約1000名旅客到訪，認為交通情況良好，又指會與警方商討改善車輛進入東壩的安排。 國慶黃金周首日，以往大排長龍等車的西貢北潭涌小巴站變成車等人，多架小巴等候乘客上車。運輸署與小巴營辦商協調，即日至8日期間會提供專線小巴服務，以及配合需要加密班次至每日不少於30輛小巴服務。有旅客滿意現時安排。內地旅客李先生：「害怕國慶人多，就是隨來隨走，反正車夠多。」內地旅客唐女士：「因為看到今天人還是多，但我看到這麼多小巴全部出來，剛才我們剛剛在大巴車上，我就拍了一個全景，就覺得真的還是挺震撼的。這邊給我們準備那個9A的巴士，然後到那個萬宜水庫，所以說當時我們心裏面覺得真的、覺得踏實了很多。」政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、環境及生態局局長謝展寰等人，早上到達西貢北潭涌視察，亦向警方了解情況。之後到達東壩，漁護署署長黎堅明向陳國基等人講解東壩的情況。早前政府暫緩的士進入東壩禁令，指會實地考察國慶黃金周交通狀況後，再適時公布優化方案。陳國基指，截至早上，有約1000名旅客到訪東壩，認為交通情況now.com 新聞 ・ 28 分鐘前
十一國慶｜白韻琹字正腔圓唱國歌 謝偉俊：雖是「老兵」仍泛起興奮喜悅
今日是國慶日，特區政府在灣仔舉行升旗儀式和國慶酒會。立法會議員謝偉俊指，早上與妻子白韻琹一如以往出席升旗禮，提到白韻琹在國旗和區旗升起時，仍能字正腔圓地高聲誦唱國歌。 謝偉俊在社交網站發布兩張相片，包括他和坐在輪椅的白韻琹於金紫荊廣場合照，以及他們兩人與財政司副司長黃偉綸、中原集團主席施永青的合照，可見面露笑容的am730 ・ 44 分鐘前
「潛水」半年近照曝光！金秀賢憔悴暴瘦 獨自登山解壓
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於2015年，即女方未成年時開始交往6年，令他形象跌至谷底。而金秀賢於今年3月底現身記者會，澄清自己是在已故女星金賽綸成年後才交往1年多，並向金賽綸家人及爆料頻道提出索償訴訟，之後他便一直「潛東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜
本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。Yahoo 地產 ・ 22 小時前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集
今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸
郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 8 小時前
霸氣澄清豪宅珠寶還在 向佐爆欠賭債555萬
[NOWnews今日新聞]港星向佐先前被爆出在澳門賭場涉及約新台幣555萬元債務，引發「欠債不還」質疑，加上母親向太（陳嵐）近年積極投入直播帶貨，甚至開線上課程，外界盛傳「向家陷入財務危機、甚至全家破...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬斯克證實正打造Grok版百科全書 以取代維基百科
特斯拉 (TSLA) 創辦人、科技狂人馬斯克周二（9 月 30 日) 證實旗下 xAI 正開發「Grok 版百科全書」（Grokipedia），目標是取代他口中「充滿偏見」的維基百科。鉅亨網 ・ 5 小時前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層
《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。AASTOCKS ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案
美國電子遊戲大廠美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 周一 (29 日) 同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案，超越 2007 年電力公司 TXU 的 450 億美元紀錄。鉅亨網 ・ 1 天前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒
韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，10月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、蘋果叉燒酥等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 2 小時前
千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛
日前荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件引發網民熱議。今日千海水產荃灣店就突發推出四小時無限任點任食海鮮火鍋放題，海鮮、熟食、甜品、啤酒統統無限追加，人均$298就可以任食澳洲和牛、乳鴿、鵝肝多士、小龍蝦、哈根達斯雪糕，仲有得任飲啤酒同梅酒！Yahoo Food ・ 1 天前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前