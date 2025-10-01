十一黃金周期間，9A線小巴周末用車數量會由4輛增至不少於30輛。(資料圖片／吳康琦攝)

一連8日的十一黃金周今日開始，西貢萬宜水庫東壩在過去內地長假期吸引不少遊客到訪，政府將採取多項交通安排措施。運輸署今早11時許表示，通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路交通非常繁忙，新界專綫小巴9A線的營辦商已加強服務應對乘客需求。

漁護署網站今日中午12時顯示，萬宜水庫東壩人流狀況已達「繁忙」程度，即有500至999人到訪，運輸署亦呼籲遊客應妥善計劃行程、預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。政務司司長陳國基稱，上午約有千名旅客到東壩，認為秩序良好，又稱政府會加強現場Wi-Fi訊號，方便內地旅客使用電子支付，而警方與運輸署設立的指揮中心，也會使用無人機協助監察運作情況。

陳國基：多段路現「對頭車」情況不理想

陳國基今早10時許，與保安局局長鄧炳強、環境及生態局局長謝展寰和漁護署署長黎堅明等人，到西貢北潭涌和東壩視察。政府早前一度提出周末和黃金周日間禁止的士進入東壩，惟隨後煞停。被問到措施會否再推行，陳國基稱現場交通是一個問題，很多段路都是單線雙程行車，會出現「對頭車」，形容情況不理想，當局會與警方研究改善方法，又稱限制的士進入的目的是希望使交通更順暢，因此會與警方研究如何做到這目標。他又稱，今早看到小巴大部分時間都是車等人，秩序相當好。

日前政府預告，9A線小巴會在整段黃金周期間加開平日服務，周末用車數量亦會由4輛小巴增至不少於30輛，並預留後備車輛及司機，便利遊人到東壩一帶郊遊，運輸署亦會在北潭涌漁護署關閘前方設置信息顯示屏，發布通往東壩一帶的道路交通情況。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/十一國慶-萬宜水庫東壩中午前千人到訪-現場wi-fi訊號將加強/604704?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral