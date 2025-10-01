十一國慶｜西貢萬宜路單線雙程延長車程 首訪港內地客讚萬宜水庫美景

西貢萬宜水庫吸引不少內地旅客遊覽和「打卡」，有人帶同國旗到場揮舞。(吳康琦攝)

一連8日的十一黃金周今日開始，過往吸引不少內地遊客到訪的西貢萬宜水庫東壩，早上開始已陸續有遊客抵達。《am730》記者今日中午12時到北潭涌視察，發現當時新界專綫小巴9A線的站頭已不見人龍、「車等人」，毋須排隊即可登車前往東壩。不過，受西貢萬宜路部分路段由警員「打交通」的單向行車安排影響，原本20分鐘的車程就延長至約50分鐘，下午3時許回程則路面暢通。

的士司機嘆禁停留失一邊生意

政府早前嚴陣以待，在黃金周期間制定一系列交通安排，包括要求9A線小巴用車由4輛增至最少30輛。漁護署網站今日下午4時顯示，萬宜水庫東壩人流狀況已回落至「稀少」程度，即只有不足200人。的士司機郭先生指，東壩目前實施的士不能停留的安排，加上首日人流不多，因此載客往東壩後只能空車離開，生意大受影響，但未來數日黃金周他都會繼續接客往東壩，「梗係繼續做啦，要服務市民呀嘛」。他又相信，搭的士的都是高消費旅客，因此不應禁止的士駛入東壩，認為只要改善往返東壩的道路，「唔好咁崎嶇不平」，就能有效疏導人流。

專綫小巴9A線司機杜先生就觀察到，今日東壩人流稍遜於五一黃金周，「五一嘅朝早我哋做到五轉(車程)， 今日淨係做到四轉」，相信與較多人改為徒步或搭的士前往有關，據過往經驗估計「第二日啲人流就會爆上嚟」。他又贊成單向行車安排，覺得這令交通變得暢順，乘客毋須在車上久候，但認為不應一刀切禁止的士進入，只要限制數量便能紓緩擠塞。

深圳學生坦言窮遊紮營過夜

陸續抵達萬宜水庫東壩的遊客，不乏來自內地的旅客，部分人更帶同國旗到場揮舞和與美景合照。來自杭州的張小姐會在香港逗留5日，首4日行程目標是行完全段麥理浩徑，最後一日就計劃在市區逛逛，解釋來港非常方便，所以選擇在港度過黃金周。首次來港的她直言，萬宜水庫的景色非常美麗，自己非常享受在此步行的過程，預期會在徒步及相關開支花5,000元人民幣，另有2,000元人民幣買手信。

從深圳來港兩日一夜的學生小H，就坦言會在萬宜水庫紮營過夜，「我哋係窮遊，因為係學生冇咩錢」，明日打算乘搭的士離開，然後在返回深圳前轉到市區逛街，認為如果禁止的士駛入東壩便會使旅客失去一種選擇。同樣來自深圳的張小姐就與侄子即日來回香港，探訪親戚後順道往萬宜水庫遊覽，其餘黃金周假期就會轉到廣州，「覺得廣州更加好玩。」

內地人經「徒步旅行團」訪萬宜

另外，東壩今日亦有很多內地人正參加「徒步旅行團」。呂太一家四口在微信公眾號參加一個每位300元人民幣的行程，旅行社負責由佛山接送他們往深圳，然後就要自費乘車前往萬宜水庫，交通費和飲食使費等全家人料會花費5,000元人民幣，又透露很多內地人都喜歡參與這種來港的「徒步旅行團」，既便宜亦可欣賞香港美景，屬較受內地人歡迎的旅遊產品之一。

