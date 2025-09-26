十一國慶2025｜活動及優惠項目不斷更新

【Now新聞台】今年10月1日(星期三)國慶，政府與社會各界籌備多項慶祝活動及優惠，涵蓋匯演、文化藝術活動、休閒康樂、展覽表演、交通、飲食及消費等。

慶祝活動：

- 10月1日早上，舉行升旗儀式及國慶酒會 - 10月1日早上10時45分，啟德體育園首次舉行國慶升旗儀式(園方在中央廣場設置互動攤位，市民免費入場，現場有雪糕及飲品免費派發)

- 10月1至2日，戚繼光艦、沂蒙山艦訪港，已預約市民可到昂船洲軍營登艦參觀

- 10月1日晚上，維港上空有大型煙花匯演，今年主題為「維港煙花閃耀中華」，逾3萬枚煙花在維港上空綻放

- 10月2日晚上，舉行國慶76周年文藝晚會

廣告 廣告

公共交通：

- 10月1日，市民可免費乘搭電車、天星小輪（尖沙咀-中環）、新渡輪（北角-紅磡、北角-九龍城）；富裕小輪派發2000張免費乘船券，當日免費乘搭中環-紅磡、北角-觀塘-啟德

- 10月1日，小童可免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士的指定日間路線

- 10月1日，港鐵以抽獎形式出7.6萬張電子單程票，中獎市民可在指定限期內，免費乘搭一次本地車程，羅湖或落馬洲站過境車程，或機場快綫車程

文化藝術及消閒：

- 10月1日，政府資助一半票價，全港所有商業戲院當日一律半價入場，預計約吸引19萬人次觀眾入場看電影

- 10月1日，科學館及太空館的常設展館、藝術館及專題展覽、香港濕地公園，將會免費開放

- 10月1日，舉行「國慶賽馬日」，市民可免費進入沙田及跑馬地馬場的公眾席，場內餐飲及消費亦會提供優惠

- 10月1日，昂坪360的小童來回纜車標準車廂的門票提供76折

- 10月1日至5日，海洋公園一連五日提供門票85折優惠

- 10月1日，山頂纜車、香港杜莎夫人蠟像館、西九文化區、大館亦會推出優惠及派發紀念品

- 活化歷史建築伙伴計劃的14個項目亦於9月中至10月底期間加開免費導賞團，以及推出餐飲、消費及住宿優惠等

- 10月1日，康文署開放多項收費康樂及文化設施予市民免費使用，包括：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、單車賽道和舞蹈室；

戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場＊和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因年度維修而暫停開放的港島東游泳池、大角咀游泳池、何文田游泳池、青衣西南游泳池、東昌街游泳池及屏山天水圍游泳池）；

水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇則供營友免費使用）；

香港藝術館的專題展覽「鑑古識今──敏求精舍六十五周年」

飲食及消費：

- 10月1日，逾千食肆及商戶提供菜式及餐飲優惠

- 10月1日，食環署轄下4個街市、房委會的「共築．創業家2.0」會推出消費優惠及派發禮品

- 10月1日至7日，「本地魚菜直送」實體店、網店或手機應用程式，以76折選購指定產品

- 逾100個商場及多間百貨公司、香港國際機場、香港科學園、貿易發展局「香港．設計廊」，提供購物、餐飲，以及免費泊車等優惠

- 10月1日，環境保護署「綠在區區」社區回收網絡進行回收，也可獲雙倍「綠綠賞」積分

有關國慶活動及優惠，可按此瀏覽專題網站。

#要聞