十一逾140萬內地旅客來港 運輸局下周匯報「粵車南下」籌備工作

【on.cc東網專訊】十一連中秋長假圓滿結束，入境處數字顯示，逾140萬人次內地旅客來港，按年升15%。酒店、餐飲、零售等行業均受惠。運輸及物流局局長陳美寶撰寫網誌指，社交媒體反映不少訪港旅客對香港的公共交通非常感興趣。旅客透過極具代表性的交通工具穿梭香港不同角落，成為「Citywalk」(城市漫步)不可或缺的一部分。

「粵車南下」方面，相關籌備工作如火如荼，運輸及物流局下周立法會交通事務委員會作最新匯報，期待政策正式推出後，能為內地旅客提供訪港的新模式，吸引他們在港過夜，豐富旅遊體驗。

十一期間，西九龍站每日均有超過10萬人次旅客乘坐高鐵來往香港，在10月4日更有超過13萬人次，接近高鐵開通以來，在今年年初三刷新的最高紀錄。港珠澳大橋穿梭巴士、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士和跨境直通巴士都加強服務。大型活動如煙花匯演期間加設站點，本地交通同樣加密班次和預留足夠備用車輛和人手。

兩間專營巴士營辦商推出「隨上隨落」的觀光巴士路線。貫穿各大熱門景點為旅客帶來全新的城市遊覽體驗；十一期間，城巴及九巴營運共三組旅遊路線，整體乘客量上升超過1.5倍，總乘客人次超過50,000人。電車亦提供16種不同語言導賞服務的「電車全景遊」，讓旅客穿梭港島鬧市的同時，加深對沿途風景的認識。

天星小輪於尖沙咀、中環及灣仔碼頭全部入閘機及售票機均已裝設電子支付系統，接受微信支付、支付寶、銀聯二維碼支付及信用卡等支付方式，以便利乘客，提升排隊體驗及入閘效率。十一起，「尖東－中環(經灣仔)」的水上的士航線加強服務，增至10班，並引入豪華觀光船；營辦商逢周六、日及公眾假期會試辦由尖沙咀經尖東往返鯉魚門的新航線；而各航線亦同步推出寵物共乘服務，吸引市民及旅客帶同毛孩乘搭。連接西九文化區和中環兩大地標的新短途航線，預計將於年底前開始試辦。

