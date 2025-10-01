十一長假前夕訪港內地客按年微增5% 淨過夜旅客急跌近40%

【on.cc東網專訊】一連8日的內地十一長假期今日(10月1日)起展開，不少內地旅客昨日(9月30日)放工後已提早來港旅遊。入境處數據顯示，昨日有12.2萬人次內地旅客訪港，較去年同期的11.6萬人次，按年增加5.1%。然而，若扣除昨日出境內地旅客人次，昨日淨入境內地旅客人次約1.9萬，較去年同期的約3萬人次，急跌36.7%，反映過夜內地旅客大減。

除了內地旅客訪港，不少港人亦趁十一假期前夕，提前北上遊玩。入境處數據顯示，昨日有約33.6萬人次港人出境，較上周同期、即上周二(23日)的10.7萬人次，急增68.2%；若與去年同期相比，去年9月30日有27.7萬人次港人出境，按年急增21.3%。若扣除昨日入境港人人次，昨日淨出境港人人次約3.4萬，而去年同期港人出境人次較入境人次少約1.3萬，今年淨出境港人急增近4倍，反映港人北上消費熱潮愈發熾熱。

入境處早前預計，今年內地十一長假期間（即10月1日至8日），約有876萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。經入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有752萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境較為繁忙的日子為本周六（4日），出境人次約66萬，而入境高峰期為今日，入境人次約61萬。

