內地客料開始返程 十一長假昨首現淨離港趨勢

【on.cc東網專訊】踏入內地十一長假期第4日，昨日(3日)入境人次約49.8萬，較去年同期的42.8萬，升約16%。其中內地旅客佔22.2萬人次，較去年同期的19.6萬人次，增加13%。然而，昨日亦有22.4萬人次內地旅客出境，即昨日淨離港內地旅客有2,000人次，屬今次長假首次出現出境人次高於入境人次，反映長假首兩日訪港的內地旅客開始返程，有關趨勢與去年同期相似，同樣在長假第3日出現淨離港情況。

入境處數據顯示，昨日長假第3日總出入境人次約110萬人次，較去年同期的86.1萬人次，急增近28%。昨日有約35.2萬人次港人出境，較去年同期的21.2萬人次，飆近67%，當中以羅湖、落馬洲支線及港珠澳大橋管制站最為繁忙，反映北上消費熱潮持續。此外，若扣除昨日港人入境人次的24.3萬人次，即昨日淨離境港人約10.9萬人次，較去年同期的5,000人次，急增逾21倍，顯示港人北上情況加劇。由此可見，昨日出入境人次的增長，主要來自港人出境人次激增。

此外，入境處數據顯示，內地十一長假首3日(1日至3日)，本港總出入境人次約307萬，較去年同期的267萬人次，增加近15%；其中長假首3日入境人次約155萬，較去年同期的146萬人次，增加約11%。長假首3日內地入境人次約67.6萬，較去年同期的63.6萬人次，微升約6%。此外，長假首3日出境人次約152萬，較去年同期的121萬人次，急升近26%，其中長假首3日港人出境人次約84.6萬，較去年同期的60.2萬，激增近41%。由此可見，長假首3日總出入境人次的增長，主要來自出境人次激增。

