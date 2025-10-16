十一長假期間部門巡查逾500處所 揭6間無牌賓館及1間違規經營會社

【on.cc東網專訊】因應內地十一長假期旅遊旺季，民政事務總署（民政總署）轄下牌照事務處（牌照處），於9月15日至10月8日展開執法行動，在油尖旺區、深水埗區、灣仔區及中西區突擊巡查懷疑無牌經營的賓館及嚴厲打擊違規經營的持牌會社。牌照處在行動中突擊巡查了共500多個處所，當中有6個處所涉嫌無牌經營賓館，及一間持牌會社涉嫌違反發牌條件。如在完成調查後有足夠證據，牌照處會作出檢控。

發言人表示，無牌經營酒店或賓館屬刑事罪行，根據《旅館業條例》，一經定罪會留有案底，最高刑罰為監禁三年及罰款500,000元，就罪行持續期間的每一日亦可被另處罰款20,000元。針對涉及重犯罪行的無牌經營酒店／賓館，法庭亦可就有關處所發出為期六個月的封閉令。另外，根據《會社（房產安全）條例》，凡持牌會社違反合格證明書的任何條件（例如：未能按要求出示消防裝置及設備證書和未經批准進行改動及加建工程等），一經定罪可處罰款100,000元及監禁兩年，並可就罪行持續期間的每一天另處罰款10,000元。

為加強阻嚇力以打擊無牌酒店及賓館，《旅館業條例》於2020年作出修訂，賦權旅館業監督（監督）就同一處所於16個月內第二次因無牌經營酒店或賓館或嚴格法律責任罪行而有人被定罪，向法院申請向該處所發出封閉令，為期六個月。截至9月30日，牌照處根據《旅館業條例》向法院申請發出3宗封閉令，而其中一宗封閉令已獲批。

除了旅遊旺季的特別行動外，牌照處亦加強打擊經網上平台出租的無牌賓館。牌照處已成立專責小隊，加強情報收集工作，瀏覽互聯網網頁、流動應用程式、社交媒體、討論區等，搜尋懷疑無牌賓館的資訊和情報。當發現透過網上平台出租的無牌賓館，牌照處的執法人員便會跟進調查。牌照處亦會於境外主要互聯網搜尋器作出宣傳，讓旅客在計劃來港旅程時，更容易接觸到牌照處的資訊。

