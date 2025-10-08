「生蛇針」未納政府接種計劃 盧寵茂：正分析成本效益
十一長假總出入境人次料遜預期 昨訪港內地客僅13萬創新低
【on.cc東網專訊】一連8日的內地十一長假期踏入尾聲，昨日(7日)長假第7日共有61.2萬人次入境，較去年同期的37.2萬人次，飆近65%，屬長假開始以來最高的一日。然而，昨日內地旅客訪港人次僅13萬，創長假期間新低，趨勢與去年同期相似。相反，昨日港人入境人次達45.5萬，屬長假開始以來最高，佔昨日入境人次達74%，亦較去年同期的24.6萬人次，急增近85%。由此可見，昨日入境人次大增，主要與港人入境人次急增有關。
入境處數據顯示，昨日共有109萬人次出入境，較去年同期的78.4萬人次，急增近40%。昨日出境人次有47.7萬，較去年同期的41.2萬人次，大增16%；其中港人出境人次達28.5萬，較去年同期的24.7萬人次，增加逾15%，又以羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站最為繁忙，料不少港人趁昨日中秋節翌日假期北上，反映北上熱潮持續。同時，昨日有15.9萬人次內地旅客離港，較去年同期的14.1萬人次，增約13%；若扣除昨日內地旅客訪港人次，即昨日淨離港內地旅客人次達2.9萬人次，連續第5日出現出境人次高於入境人次，有關趨勢與去年同期相似。
此外，入境處數據顯示，內地十一長假首7日(1日至7日)，本港總出入境人次約725萬，較去年同期的647萬人次，按年升12%。長假首7日入境人次約362萬，較去年同期的326萬人次，按年增11%，其中長假首7日內地入境人次129萬，較去年同期的122萬人次，微升6%。同時，長假首7日出境人次約363萬，較去年同期的321萬人次，按年增13%，其中長假首7日港人出境人次212萬，較去年同期的178萬人次，按年飆近20%。由此可見，長假首7日總出入境人次的增長，主要來自出境人次激增。
入境處早前預計，今年內地十一長假期間(即1日至8日），約有876萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。截至昨日，本港總出入境人次約725萬，距離預期尚欠151萬人次。綜觀今年長假首7日，僅上周六(4日)、即長假第4日的出入境人次超過151萬，而出入境人次逾百萬亦僅有上周五(3日)、六及本周日(5日)，因此，明日(8日)、即長假第8日的出入境人次很大機會低於151萬，換言之，今年內地十一長假的總出入境人次很大機會低於預期。
