十一長假首日迎鐵路客流高峰 高速公路亂象頻生

【on.cc東網專訊】周三（10月1日）是內地十一及中秋長假首日，全國各地民眾趁長假出遊，全國鐵路迎來假期客流最高峰，預計發送旅客2,300萬人次。眼見多條高速公路及景點大塞車，部分司機違法佔用應急車道，遭交警攔停處罰。
位於京津冀地區的國鐵北京局周三發送旅客將達173萬人次，長三角鐵路預計發送旅客達到426萬人次。鐵路平台顯示，周四（2日）至下周日（5日）香港往返深圳、廣州，北京往返上海、呼和浩特，西安往返成都等熱門車次餘票充足。鐵路部門提醒，周三起全國鐵路旅客運輸領域將全面使用電子發票，不再提供紙質報銷憑證。
北京多條高速公路周三上午7時起車流明顯上升，部分路段受追尾、刮蹭等輕微事故影響行駛緩慢。京承高速主收費站南側有私家車見前方車輛行駛緩慢而駛入應急車道，交警看到後攔停，罰款200元人民幣（約218港元）並扣分。此後也有少數車輛因違法佔用應急車道和涉及車牌等違法行為，被交警攔停並依法現場處罰。
不少遊客分享各地景區人流盛況，浙江省杭州市西湖靈隱寺人頭湧湧，江西省贛州市寧縣都翠微峰景區周三早上的人流量排名全省第三。部分景點營運受天氣影響，其中廣西自治區崇左市大新縣提醒計劃前往德天瀑布景區的遊客，因颱風和強降雨影響，若歸春河水位過高或道路多處塌方，景區將進一步研判採取臨時閉園措施。
