十一長期多國景點擠滿中國人 巴黎酒店工翻華客行李

【on.cc東網專訊】十一、中秋長假期間，內地不少人紛紛出國旅遊，誰知連外國一些小眾景點也擠滿中國人，聽着熟悉的普通話，還以為身在內地。其中有遊客到法國巴黎旅行時，其入住酒店房間被酒店員工擅自進入，行李被翻。酒店事後稱涉事者為臨時工，已將其辭退並致歉。

網名「9歲不到」的內地遊客日前在社交網發文稱，在巴黎入住日均逾5,000元人民幣（約5,500港元）的高級酒店，出發前買了攝錄鏡頭本來是為自駕時放車上用，卻不小心遺落在酒店房，期間一直收到報警訊息。遊客查看後發現，一名男員工兩次進入房間，並翻找遊客和同行女子的行李。該遊客表示，事後未發現遺失物品，兩個剛買的手袋都還在包裝裏。

另外，來自廣東的韓先生到挪威北部人口僅2萬多的羅弗敦群島旅遊時，發現島上各個景點大部分都是中國人身影，在島上玩5天只看到2名外國遊客，島上中餐館爆滿，路上還塞車。上海遊客李梓夢（化名）前往澳洲悉尼，感覺當地被中國人「攻佔」了，在歌劇院旁邊拍照根本找不到位置；當跟隨觀鯨船出海，結果3艘船除了船長是本地人，其餘都是中國人。而在俄羅斯定居8年的萬先生表示，長假期間在紅場碰到很多中國遊客，除平日的長者旅行團，也有不少年輕人，附近商場一家出名的雪糕店同樣擠滿中國遊客。

