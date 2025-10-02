十一首日55.8萬人入境 較政府預期低10% 過夜客按年跌15%

【on.cc東網專訊】一連8日的內地十一長假期昨(1日)起展開，昨日入境人次約有55.8萬，較政府預期的約61萬人次，低近10%。昨日有23.3萬人次內地旅客訪港，較去年同期的22.2萬人次，微升約5%。若扣除昨日內地旅客出境人次的16.7萬，即昨日淨訪港內地旅客有6.6萬人次，較去年同期的7.8萬人次，急跌15%，反映過夜內地旅客大減。

入境處數據顯示，昨日長假首日共有99.4萬人次出入境，較去年同期的93.1萬人次，按年微升約7%。昨日共有54.1萬人次港人出入境，較去年同期的52.1萬人次，按年微升約4%；當中港人出境人次達24.4萬，較去年同期的20萬人次，飆升22%，反映港人北上消費熱潮持續。

入境處早前預計，今年內地十一長假期間、即10月1日至8日，約有876萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。經入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有752萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境較為繁忙的日子為本周六(4日)，出境人次約66萬，而入境高峰期為10月1日、即昨日，入境人次約61萬。不過，根據入境處實際數據，昨日入境人次約55.8萬，較政府預期低近10%

