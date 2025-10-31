千三有找有 5G 及 NFC， HONOR 400 Smart 及 HONOR X7d 齊上市!

HONOR 400 Smart 及 HONOR X7d 具備全面的抗摔防水性能，獲 SGS 頂級抗摔保護認證，能夠抵禦高達1.8米5的跌落。手機的邊角採用巨犀玻璃防彈背心設

計及緩衝防摔架構，可分散跌落時的衝擊力。

至於在規格上，HONOR 400 Smart 及 HONOR X7d 兩者基本規格上一致，只是記憶體上不同。HONOR 400 Smart 內建 8GB RAM + 256GB ROM (8GB RAM 實體 + 8GB RAM 虛擬可擴充記憶體)，而 HONOR X7d 內建 6GB RAM + 128GB ROM。

兩者都採用 6.77 吋 LCD 屏幕(1610 x 720)，配備 Snapdragon 6s Gen 3 處理器，搭載 5000 萬像主鏡頭 (f/1.8) + 200 萬像景深鏡頭 (f/2.4) 及 500 萬像自拍鏡頭，電池容量為 6500mAh。

HONOR 400 Smart 配備3款時尚配色，分別為：沙漠金、流星銀及絲絨黑，版本為 8GB + 256GB，建議零售價為 $1,399。HONOR X7d 則具備 2 款時尚配色，分別為沙漠金及絲絨黑，版本為 6GB + 128GB，建議零售價 $1,199。