千億天價成功收購 Netflix主席承諾華納電影將於戲院上映45日：我想贏票房

【on.cc東網專訊】美國影視娛樂龍頭「華納兄弟探索」（WBD）去年12月掀起一場「爭奪戰」，美國影視平台霸主Netflix開出720億美元（約5,616億港元）天價收購WBD旗下的華納兄弟影視工作室、HBO 頻道以及串流平台 HBO Max，消息傳出後令行內人士一度擔心華納兄弟電影從此將絕跡戲院，而Netflix的聯合主席Ted Sarandos近日接受《紐約時報》訪問時派定心丸，強調今後華納兄弟的電影會於戲院放映45天。

廣告 廣告

Sarandos表示：「我給你一個確切的數字是因為既然我們要做電影生意，而我們確實要做，我們都是好勝心很強的人——我們想贏。我想贏得首周末開畫票房。我想贏得票房。」而他亦直言對外界的批評不感震驚，並重申Netflix不是「反戲院」，他解釋：「我們沒涉足那個行業，並非因為我們討厭它。我們沒涉足那個行業，是因為我們的串流媒體業務發展得非常好。」而他更指只要有好電影觀眾就會甘願到戲院睇戲。

除了成功收購華納兄弟之外，Netflix日前被爆已與另一間電影公司索尼影業（Sony Pictures）達成合作協議，涉及交易款額高達70億美元（約545億港元），由今年開始索尼影業的作品包括賣座電影《黑超特警組》（Men in Black）系列，將會於Netflix作全球獨家上架，有效期6年。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】