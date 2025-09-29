千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛

日前荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件引發網民熱議。今日千海水產荃灣店就突發推出四小時無限任點任食海鮮火鍋放題，海鮮、熟食、甜品、啤酒統統無限追加，人均$298就可以任食澳洲和牛、乳鴿、鵝肝多士、小龍蝦、哈根達斯雪糕，仲有得任飲啤酒同梅酒！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛

優惠只限星期一至五

四小時海鮮火鍋放題優惠只限星期一至五，由中午12時開始至下午4時，每位收費$298！四小時可以任食任飲，有多款海鮮、熟食、甜品、啤酒，很抵食！

限時優惠詳情：

時間：星期一至五 12:00–16:00（4小時）

廣告 廣告

價錢：$298/位

・優惠只限星期一至五，特別日子及假期恕不適用

・優惠期有限。

・建議提早預訂，確保有位！

・詳情可致電分店查詢。

・部分食材為期間限定，記得留意店内供應～

千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛

千海水產｜千海水產突發推4小時海鮮火鍋放題 $298起任食活蜆/海蝦/澳洲和牛

千海水產（荃灣店）

訂座及查詢電話：3622 2223 / 3622 2226

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場B1樓B126號舖 (荃灣西站A2出口)

網上訂座：https://bit.ly/3KqeE3B

圖片來源：Openrice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

LV首爾餐廳開幕即爆紅！3粒天價餃子賣$264 究竟有幾特別？

高海寧上海摘星之旅！女廚神推介？豪嘆米芝蓮二星意大利菜DA VITTORIO SHANGHAI

內地預製菜風波丨綠茶餐廳撤「現做」「無預製菜」廣告！爭議5大重點一次睇

OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角

結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店

結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業 店家預告同區重開兼插旗啟德 Collar成員亦曾現身支持

港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾

食客網上插壽司郎張櫈污糟 反遭網民圍攻呢樣嘢

結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠

麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？