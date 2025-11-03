千禧新世界酒店The Lounge一週年慶典 侍酒師精選季節性葡萄酒品鑒組合

在忙碌的都市生活中，總需要一個能讓心靈暫時放鬆的避風港。對於愛酒之人來說，沒有什麼比在優雅的環境中品味一杯好酒更能療癒心靈的了。位於千禧新世界香港酒店的葡萄酒專屬空間The Lounge，即將迎來開業一週年的重要里程碑，為了慶祝這個特別時刻，他們推出了令人期待的季節性葡萄酒品鑒組合。





葡萄酒專屬空間The Lounge 難忘味覺探索之旅

The Lounge最迷人的地方，就是它能隨著時間的流逝呈現出完全不同的面貌。日間時分，這裡是一個充滿陽光的聚會熱點，偌大的落地玻璃窗讓自然光線盡情灑入，營造出輕鬆愜意的氛圍 。你可以在這裡享用多款西式及亞洲輕食、精緻的自家製甜點、季節限定的下午茶套餐，還有超過35種自家拼配的茗茶與咖啡選擇 。​

入夜後The Lounge瞬間化身為城中最時尚的葡萄酒天堂。燈光變得柔和迷人，現場爵士樂手的演奏為整個空間增添了浪漫的氣息 。逢星期一至六的7:30m - 11:30pm ，都能在這裡聆聽到最動人的爵士樂現場表演，讓品酒體驗更加完美 。





地下酒窖探秘：超過千款世界精選等你發掘

The Lounge的另一個令人驚艷的亮點，是通過一道如雕塑般優美的旋轉樓梯連接到地庫的現代化酒窖Vin et Vin。這個恆溫式酒窖儲存了超過1,000款來自新舊世界的典藏佳釀，每一瓶都是由酒店首席侍酒師莊炳森（Sam Chong）精心挑選的珍品 。​

從經典的年份佳釀到珍稀的酒藏，從知名酒莊的招牌酒款到小眾精品的獨特風味，這個酒窖簡直是葡萄酒愛好者的寶庫。更特別的是，侍酒師會邀請大家親自走入酒窖，一同探索這些來自全球各地、擁有不同風土條件和葡萄品種的得獎美酒 。​沉浸式的探索體驗，讓品酒不再只是被動的享受，而是一場主動的發現之旅。你可以親手挑選心儀的佳釀，聆聽每瓶酒背後的故事，感受不同產區的風土人情 。這種體驗方式，讓品酒變成了一種文化交流和學習的過程。

The Lounge的葡萄酒定價策略非常親民，部分酒款的售價甚至低於市面零售價格 。更貼心的是，無論你選擇將美酒帶回家慢慢品嚐，還是在The Lounge的優雅環境中即席享用，又或是在酒店內的任何一家餐廳配餐飲用（免開瓶費），價格都是一模一樣的 。

全新季節性葡萄酒品鑒盛宴由即日至11月底供應，每位只需$498可享用由The Lounge多位專業侍酒師分別挑選的三款優質法國葡萄酒，包括氣泡酒、白酒和紅酒。你可品嚐各款美酒一杯，並自選一款最喜愛的葡萄酒再添一杯。此外，The Lounge每日推出兩小時葡萄酒無限暢飲體驗，每位只需$298，便可暢飲8款精選主題美酒，主題定期更換，讓味蕾保持新鮮感。另有提供侍酒師精選的14款杯裝葡萄酒，不單價格親民，而且酒單亦會定期更新。





千禧新世界香港酒店

地址：九龍尖沙咀東部麼地道72號

營業時間：

每日早上11時至凌晨 12時

下午茶時段: 每日下午2:時30分 至 下午5時30 分

主題美酒時段: 每日下午5時至 晚上11時

現場爵士樂表演: 逢星期一至六 晚上7時30分至 11時30分



