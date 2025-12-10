千禧新世界香港酒店疑爆食物中毒 乳豬製作過早未徹底翻熱 31 人參加晚宴後腹瀉︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】衞生署衞生防護中心今日（10 日）公布一宗懷疑食物中毒的群組個案，共有 31 人受影響。該群組包括 20 男 11 女，年齡由兩歲至 75 歲。他們全部曾在 12 月 6 日於尖沙咀千禧新世界香港酒店大宴會廳，出席一場中式婚宴晚宴。他們在用膳後約兩小時至 27 小時內，陸續出現腹痛及腹瀉等病徵。

在受影響人士中，有 1 人曾求醫，但所有人都無需入院，現時情況穩定。

初步調查顯示，受影響人士曾進食多種共同食物，其中包括乳豬。衞生防護中心及食環署前往涉事酒店，檢查食物的烹調流程和衞生情況。食安中心在現場調查發現，該乳豬製作時間過早，並在貯存時未能排除與生的食物交叉污染的風險，且未有徹底翻熱。

食物安全中心已即時要求該酒店暫停供應相關食物，並須清潔消毒，同時向員工提供食物安全和環境衞生方面的教育，並抽取食物及環境樣本作化驗。