千禧新世界 The Lounge 節慶酒巡 12月限定品酒與盲品挑戰

聖誕新年將至，想找個優雅地方小酌一杯、配港式創意小食，尖沙咀千禧新世界香港酒店大堂酒廊 The Lounge 就是絕佳去處。這裡擁有兩層高 Vin et Vin 酒窖，收藏逾千款新舊世界佳釀，空間日間沐浴陽光、晚上變身活力酒館，侍酒師團隊特別為 12 月推出一系列節慶美酒體驗，從法國頂級品鑒到香檳魚子醬套餐，連盲品挑戰都有大獎，適合愛酒人士或想升級節日聚會。





三款法國佳釀季節品鑒組合

12 月限定「季節性葡萄酒品鑒組合」（$498），精選三款近年崛起的法國頂級酒款，由香檳開場：La Rogerie Héroïne Blanc de Blancs Avize Grand Cru 2015，接著清爽白酒 Benjamin Leroux Auxey-Duresses 2022，最後以濃郁紅酒 Domaine Audiffred Vosne-Romanée 2022 收尾，還可額外加享一杯喜歡的酒。 葡萄酒總監莊炳森 Sam Chong 更配上三款招牌港式小食：原隻虎蝦釀雞翼配南乳醬（$138）、水晶酸薑皮蛋（$138）、花椒香葱牛肉他他多士（$188），層次豐富、絕配節日舉杯時刻。

廣告 廣告





香檳魚子醬奢華嚐味套餐

由 2026 年 1 月 31 日，推出「香檳及魚子醬嚐味套餐」（$880 起），主打小農香檳（Grower Champagne），如 Diebolt-Vallois Blanc de Blancs Brut NV 及 Françoise Bedel L'Âme de la Terre Extra Brut 2008（2024 年除渣），這些酒帶蘋果酸與礦物香，完美平衡魚子醬的油潤與鹹鮮，創造高雅和諧口感。 加 $480 可享兩人共享節慶小食拼盤，包括吞拿魚他他伴芝麻脆筒、香煎日本 A4 和牛、滑蛋西班牙風乾火腿閃電泡芙，適合浪漫約會或親友小聚。

不論新手或老手，都可參加「12 月限定：盲品挑戰賽」（$218），盲測三款酒，成功識別全部九項葡萄品種、產區與年份，即免費享品鑒組合，並挑戰第四款酒；全中更贏 Krug Grande Cuvée Champagne 173ème Édition 一瓶（價值 $1,780），增添節慶驚喜與話題。





此外，The Lounge 侍酒師團隊精心策劃了一系列節日美酒清單，這些酒款不單是派對的不二之選，也十分適合作為禮物饋贈，或在任何熱鬧的慶祝場合享用。精選推介包括：Françoise Bedel L’Âme de la Terre Extra Brut 2008 (2024年除渣) ($1,180)、Benjamin Leroux Auxey-Duresses Blanc 2022 ($480)，以及Maison Bouchard Père & Fils Beaune 1er Cru Grèves Vigne de L’Enfant Jésus 2019 ($1,180)。凡訂購滿$3,000，可享香港島及九龍地區免費送貨服務；訂購滿$5,000則可享新界地區免費送貨。





千禧新世界香港酒店 The Lounge

地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店M樓（ 地圖 ）





營業時間:

每日早上11時至凌晨 12時

下午茶時段: 每日下午2:時30分 至 下午5時30 分

主題美酒時段: 每日下午5時至 晚上11時

現場爵士樂表演: 逢星期一至六 晚上7時30分至 11時30分



