千萬大宅被粉絲佔據 「蜘蛛仔」Tom Holland與未婚妻加強保安

【on.cc東網專訊】憑「蜘蛛俠」一角走紅的英國男星Tom Holland與影星未婚妻Zendaya向來深受粉絲歡迎，而近日他們位於西倫敦的300萬英鎊（約3,129萬港元）大宅被大批粉絲佔據。

有知情人士爆料指愈來愈多粉絲持續現身他們的大宅外要求與他們自拍及簽名，雖然他們愛與粉絲互動，但由於情況失控，加上他們嘗試過正常生活，因而被迫每日花1,000英鎊（約10,430港元）在保安方面。而早前Tom因拍攝新一集《蜘蛛俠》（Spider-Man）的動作鏡頭時受傷導致輕微腦震盪，因而近日長時間在倫敦大宅休養。

