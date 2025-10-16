譚耀宗指立會是「政治旋轉門」
千葉雄喜12月台北嗨唱 票價、開賣日1次看
[NOWnews今日新聞] 日本嘻哈指標千葉雄喜Yuki Chiba宣布於12月14日Legacy TERA開唱，擁有名曲〈Team 友達〉、〈MAMUSHI〉等歌曲的東京最強嘻哈能量即將震撼台北。千葉雄喜以真摯的創作能量與跨界的音樂風格，掀起日本嘻哈新浪潮。而票價共分為「Wonderful Zone 3180元」、「GA Zone 2480元」以及身障陪同席1000元，門票將於10月21日下午1點於遠大售票系統準時開賣。
千葉雄喜Legacy開唱！票價、開賣日一次看
千葉雄喜的「The Hip-Hop Movement: Yuki Chiba Live in Taipei 2025」台北專場演唱會，將於12月14日於Legacy TERA開唱；票價共分為「Wonderful Zone 3180元」、「GA Zone 2480元」以及身障陪同席1000元，全場票券皆無序號，依現場排隊順序陸續進場，門票將於10月21日下午1點於遠大售票系統準時開賣。
不只日本嘻哈市場 千葉雄喜積極和歐美藝人合作
出生於東京的千葉雄喜，以藝名KOHH踏入日本地下嘻哈圈。18歲開始創作的他，靠著和弟弟Lil KOHH一起創作的〈Young Forever〉一曲爆紅，並於2014年推出首張專輯《MONOCHROME》，自此震撼日本嘻哈樂壇。
2020年，千葉雄喜宣布丟下讓自己爆紅的藝名KOHH，改以本名Yuki Chiba（千葉雄喜）活動，展現更自由多元的個人風格。2024年，好萊塢大咖影帝威爾史密斯（Will Smith）為他的代表作〈Team Tomodachi〉推出官方Remix版本，讓這首象徵日本街頭精神的作品打入美國主流市場；同年，他與美國饒舌天后梅根尤物（Megan Thee Stallion）攜手的〈MAMUSHI〉席捲全球，累積超過2.85億次串流播放，兩人還在倫敦O2體育館同台演出，成為他進軍全球舞台的里程碑之ㄧ。
2025年，千葉雄喜與曾參與德瑞克（Drake）、崔維斯史考特（Travis Scott）、卡蒂B（Cardi B）等巨星作品的加拿大頂尖製作人穆爾達比茨（Murda Beatz）攜手推出Trap單曲〈Maybach〉；同年8月，更與哥倫比亞超級巨星索羅門維亞達奧約斯（Feid）推出〈OMETE〉Remix版本，兩人還在Summer Sonic音樂節現場合體演出，融合拉丁與日式節奏的震撼演出掀起全場高潮，為日本嘻哈圈打開了全新的世界觀。
千葉雄喜曾說：「我相信歌詞的真正意義，取決於聽的人在那個瞬間的感受。對我而言這就是音樂。」因為這份真摯，他的音樂傳遞出真實與自由的力量，讓不同文化背景的人都在節奏中找到共鳴。而今他已經成為日本潮流與嘻哈文化的象徵，包含MV、造型、歌詞及態度，都代表著當代日本街頭的能量與精神。此次演出將是他首次以「千葉雄喜 Yuki Chiba」的名字來到台北，帶來屬於東京的當代嘻哈聲音，展現「日系嘻哈」獨特而強烈的藝術內涵。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
BLACKPINK高雄世運將開唱！「合作港都6大地標」點亮粉色閃爆夜空
FTISLAND預告會再來台開唱！喊話歌迷「別跟我說你沒錢」：我不聽
TXT明年1／31台北大巨蛋開唱！票價9種2階段賣票 詳細售票一次看
其他人也在看
吳日言英國重操故業開餐廳 餐廳小紅書帳戶遭舉報下架
現年41歲嘅前歌手吳日言（Yan），上年與老公Barry及三名子女移居英國生活。吳日言除咗忙於照顧家庭之外，仲重操故業開餐廳，而餐廳亦已經喺8月試開業，吸引唔少居英港人幫襯。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
郭富城喜獲三胎！熊黛林「高EQ婉拒祝福」獲讚 前任的體面是劃清界限
10月15日，45歲的熊黛林出席公開活動時，被港媒追問是否恭喜舊愛郭富城即將迎來第三胎，她微笑回應：「很難不注意到新聞，所以我知道。已經很多人恭喜他了，所以就不用了。」語氣平和從容，隨即將話題轉向45歲生日與雙胞胎女兒的生活日常，巧妙結束提問。這段應對方式引發討論，不少網友稱讚她展現出成熟與界限感。姊妹淘 ・ 6 小時前
翁靜晶爆劉家良執導電影突變雙導演內幕 直指成龍「攞彩」 揚言將爆曾志偉料
成龍日前被藝名「火星」嘅武術指導蔣榮法大爆當年成為成龍「成家班」一份子，卻得到無情對待，自揭當年拍攝電影《城市獵人》人工唔公道，又公開指控成龍，表示自己拍攝《醉拳II》期間從高處跌下受傷遭成龍冷嘲熱諷嘲「似隻龜冇反應」，於是忍痛重拍咗21個Take先收貨，翌日須立即開刀，最終休養3年。近日，已故武術宗師劉家良嘅太太翁靜晶於YouTube直播節目再爆內幕，透露當年《醉拳II》原本由劉家良一人擔任導演，但最後導演卻多咗成龍個名，令電影變成雙導演。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
楊冪晒天使翼網友暴動 露少少國際地位又升級
【on.cc東網專訊】內地頂流女星楊冪身為美國高級內衣品牌擔任亞洲區品牌代言人，今年佢就現身紐約舉行內衣騷行T台。呢個騷一向都係外國傳媒焦點，今次楊冪騷上翅膀造型以東西方美學融合與強大表現力引發熱議，造型終於亮點。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
賈伯斯小女兒 Eve Jobs 也太美！一張「米蘭看秀照」吸萬人朝聖 網讚：根本真人版芭比！
當天她身穿黑色高領上衣搭配西裝外套，下身選擇寬版灰色長褲，簡約俐落又不失高級感，金色長髮吹出柔和的大波浪捲，搭配乾淨自然的妝容，散發出典型歐美名媛的高級氣質，與坐在身旁的時尚女王Anna Wintour同框，畫面瞬間成為秀場最矚目焦點。Eve自己也在IG上寫下：「Milan wi...styletc ・ 8 小時前
向太爆「亞洲影后」嫁豪門被冷落輕生！揭上流悲劇：10個嫁富二代9個沒好下場
香港影視大亨向華強的太太陳嵐（向太）近年積極經營社群平台，時常拍片聊起演藝圈往事與舊時秘聞。近日她在影片中談到「女星嫁入豪門」的話題，語出驚人地表示：「10個女星嫁富二代，9個沒好下場。」引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 9 小時前
葉念琛出PO欲尋睇《獨家試愛》試片「翻版阿嬌」：冇佢唔會有之後嘅「阿寶」
導演葉念琛曾創作出唔少經典作品，例如《十分愛》、《獨家試愛》及《 紀念日》，係唔少80及90後嘅集體回憶。今年係葉導執導第20年，噚日佢喺社交網站出PO尋找一位20年前喺《獨家試愛》試片現場落淚嘅女學生，呢位似阿嬌嘅女學生長頭髮嬌小，仲話如果冇佢，可能「葉念琛式愛情電影」唔會存在。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
宣萱力讚大S個性「能禮貌說不」！揭2003年合作秘辛：在娛樂圈這樣真的不容易
近日，香港演員宣萱過往對大S（徐熙媛）的評價再度引起討論。2003年兩人曾合作電視劇《倩女幽魂》，讓宣萱留下非常深刻的印象，她坦言欣賞大S「有性格、不輕易妥協」的處事風格，認為在複雜的演藝圈中，這樣的特質格外難得。姊妹淘 ・ 1 天前
《愛．回家之開心速遞》有新成員？網民發現黑人「介入」單立文湯盈盈
《愛．回家之開心速遞》播出多年一直係TVB鎮台之寶，不時同《東張西望》成為每周收視之冠。做咗二千幾集，《愛》劇不時加入新人Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
黎明深圳開騷妻女激罕撐場 7歲囡囡長髮現身似足媽咪 網民：難怪他心情那麼好
現年58歲、身為「四大天王」之一的黎明（Leon）日前在深圳舉行演唱會，有歌迷發現「天王嫂」阿Wing(陳泳儀)帶着7歲囡囡「明福女」現身支持，偷偷拍片放上網留言問：「鐵粉們證實一下，這兩個人是不是黎明的女兒和老婆？」Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
沈震軒組「好犀利男團」被指欠債 親回「要賺好多錢」 住千呎獨立屋擁私人健身室
42歲沈震軒於今年2月被網民揭以真名HO MING加入Uber開車行列，接載乘客，被讚型格車輛及評分高達4.96。事後，沈震軒承認自己的確係揸Uber，指平日主要管理自己經營嘅健身室，其健身室尚未回本；另外參與劇本創作等幕後工作，坦言「真係幾大壓力」，而減壓方式就係開車，於是興起接載乘客嘅念頭。日前，沈震軒與梁烈唯、黃長興、高鈞賢及黃嘉樂組成「好犀利男團」，5個男人加埋2百幾歲，被網民嘲笑為「200歲男團」，更有網民留言：「軒，條數好大咩？」，取笑沈震軒係咪欠債而被逼參加。對於網民指控，沈震軒拍片澄清自己冇爭人錢，但直言的確需要賺好多錢：「點解呢？同大家一樣，我要養家，我亦都希望可以賺多啲錢，畀更好嘅生活我身邊嘅另一半。大家亦都知道我係Gym Room老闆，我亦都需要出糧畀我員工。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
從市場分析《魷魚遊戲》看試當真《墨魚遊戲2》：本地人才 海外資金
試當真《墨魚遊戲2》於10月16日晚首播，市場熱議香港YouTube界將出現史無前例的大製作，改編自韓國《魷魚遊戲》的《墨魚遊戲》，將創下香港綜藝先河。Netflix《魷魚遊戲》並非綜藝，不過參考其背後的商場操作以及市場對其影響力所出作出分析，或揭示了日後的可能方向Yahoo財經 ・ 11 小時前
雙紅會·啟德｜謝拉特、里奧費迪南現身沙田見球迷 港隊主教練韋斯活周六披甲 「陳七」做紅魔後備｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】利物浦神奇隊長謝拉特、曼聯名宿里奧費迪南、金球獎得主奧雲及多位英超名宿訪港，將於本周六在啟德體育園「雙紅會」獻技，重現經典紅軍對紅魔大戰。賽事更邀請到現任港隊主教練韋斯活披甲，以及6位港隊傳奇球員包括陳肇麒及陳偉豪等作後備，另類升級變三紅會，紅衫球迷勢坐爆啟德。謝拉特接受《Yahoo新聞》提問時笑言入陣紅軍的港隊傳奇，實力比加盟紅魔的更勝一籌。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
郭富城攜方媛到馬場支持愛駒出戰 透露老婆預產期 笑指太太和寶寶帶來幸運
郭富城太太方媛上個月被傳已誕下第三胎，更是7.1磅男嬰，後來方媛於中秋節PO出挺巨肚慶祝中秋節嘅照片力證未卸貨。近日，方媛與郭富城現身跑馬地馬場支持愛駒「舞林寶典」出戰第三場1200米賽事，未出世嘅寶寶成功帶旺爸爸，其愛駒以3.1倍大熱勝出賽事。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
伍富橋為氹富貴妻扮《頭文字D》 水手服晒絕頂腹肌博一笑
【on.cc東網專訊】藝人伍富橋（Alvin）2022年與富家千金梁兆楹（Shirley）結婚後，被傳媒封為「億萬駙馬」，雖然兩夫妻婚後經常面對外界的流言蜚語，仍無阻兩人恩愛至今，適逢昨日是Shirley生日，前晚兩人在家中舉行大型生日Party，並以電影《頭文東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
結業潮2025｜牛池灣「彩龍皇宮大酒樓」宣佈結業 開業逾40年曾為TVB明星食堂
結業潮持續，酒樓更成為當中重災區，今年包括金鐘名都酒樓、新斗記、鴻星等都相繼結業，而最新一員是開業逾40年、位於牛池灣彩雲商場的「彩龍皇宮大酒樓」，近日亦宣佈於10月15日結業。酒樓早年曾是TVB藝員的「明星飯堂」，也有多年熟客指四大天王都曾到酒樓用膳，見證昔日電視廣播的光輝歲月。Yahoo Food ・ 15 小時前
亞視fb出post招募演員 小編強調有糧出 仲爆想搵張家輝重現「亞視嚟嘅」
亞視永恆，唔止係一句歌詞。自從2016年「熄燈」之後，亞洲電視仍然不時有搞作，曾經搵林文龍做高層，仲有早前先完成嘅亞姐選舉，都證明何謂「 百足之蟲，死而不僵」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
古巨基Busking被「雨神」眷顧 獲粉絲冒雨力撐：淋濕個人淋唔濕個心
今年是香港颱風破紀錄的一年，天氣極度不穩定，不過古巨基跟他的「Music Panda」團隊完全沒被嚇到，日前於尖沙咀海港城外五枝旗杆位置，順利舉行「Music Panda busking with LEO KU Round 2」！雖然天公不算太造美，但古sir跟現場觀眾一樣熱情不減，更說今次是一場「浪漫嘅雨中共唱」。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前