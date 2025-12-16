精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
精緻千金必備披肩絲巾推薦Top6！LV、Chanel五千有找，一年四季都用得著
香港天氣用厚圍巾的機會不多，但一條質感上乘的披肩卻是四季實用的穿搭法寶。無論是出入冷氣地方保暖，還是作為造型點綴，披肩都能化身頭巾、手袋飾帶，甚至繫成背心或腰帶等，輕鬆提升造型的精緻度！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
名牌絲巾披肩推薦1. Dior Oblique 流蘇披肩 (HK$7,300)
這款Dior Oblique披肩以羊毛、絲綢及棉混紡而成，質地輕盈柔軟舒適，適合香港四季氣候。邊緣飾有流蘇，並綴以對比色的「Christian Dior」緹花標誌飾帶，細節滿分。最大賣點是143 x 143cm的大尺寸，無論是披在肩上或隨意繞於頸間，都能輕鬆打造奢華氛圍，日常或正式場合皆適用。
名牌絲巾披肩推薦2. Louis Vuitton Monogram Confidential Square (HK$4,450)
這款方形斜紋絲巾以經典 Monogram 圖案為主調，印上品牌標誌性的皮帶、金屬鏈與掛鎖元素，層次豐富。100% 斜紋絲材質觸感順滑，光澤柔和。質地輕薄不佔空間，可隨身放進手袋，需要時取出搭配，作為日常搭配或贈禮都相當合適。
名牌絲巾披肩推薦3. Fendi FF Foulard (HK$4,100)
這款方形絲巾採用品牌經典 FF 印花，設計中融入 Baguette 與 Peekaboo 兩款經典包款元素，邊緣以小巧拱門圖案點綴。手工捲邊工藝細緻，摸起來質感順滑，90×90 厘米的尺寸靈活性高，棕色調也易於搭配各種穿搭，點綴整個造型。
名牌絲巾披肩推薦4. Burberry Check Silk Scarf (HK$4,300)
這款方形絲巾以經典格紋圖案為核心，加上品牌80年代手袋上首次出現的騎士印章圖案，復古韻味濃厚，無論是圍頸、披肩或綁手袋，都能為造型注入英倫奢華感，百搭不挑場合。
名牌絲巾披肩推薦5. Chanel 2025/26 秋冬預告系列方形圍巾 (HK$4,600)
來自Chanel秋冬預告系列的這款方形圍巾，以黑、白、金與淡藍的配色組合，低調中帶有高級感。絲質面料光澤柔和，垂墜感佳，無論搭配上班裝或休閒服，都能增添優雅氣息，是提升造型質感的實用單品！
名牌絲巾披肩推薦6. Acne Studios Printed silk scarf (HK$3,500)
這款絲巾印有型格的鎖鏈與可愛的小熊圖案，風格活潑又帶有個性。$3500元的價位相對親民，平時可隨意披在肩上或綁在手袋手柄上作裝飾，需要時取出圍頸保暖，為造型注入獨特風格。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
aespa寧寧同款Valentino手袋，復古刺繡很好看！DeVain超百搭腋下包要成為時尚寵兒
凱特王妃同款DeMellier手袋爆紅！秋冬鎖定「麂皮袋」推薦，$3,XXX起入手英國品牌
其他人也在看
Gen Z新生代鍾情Cartier？卡地亞太名貴，也許Casio這些錶可成為「平民版卡地亞」
Gen Z 也在迷卡地亞「正裝錶」！近日腕錶交易平台 Chrono24 發佈報告，指出 2018 年至今 Z 世代購買正裝錶（Dress Watch）的比例增長達 44％，而且最高增長率的就是 Cartier 手錶，包括 Tank 、 Santos 等經典錶款大受歡迎。當然，也不是人人也能輕鬆買到卡地亞，小編為大家推薦「平民版卡地亞」懷舊 Casio 腕錶，一起來湊湊正裝錶熱潮～Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【百佳】佳抵買本周精選優惠 金御膳冰鮮三黃雞 $55/隻（即日起至18/12）
今期佳抵買真係超多優惠，集合咗唔同筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠，即日起至12月18日買金御膳冰鮮三黃雞只需$55/隻， 仲可以加+$9換購淘大頭遍豉油雞汁450毫升(價值$19)；SELECT佳之選加拿大咸豬手800克$38/包；淘大點心3-10件裝(各款) $42.9/3包，平均只係$14.3/包！YAHOO著數 ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜女朋友最想收到的名牌禮物推薦15款！Dior、Ralph Lauren、Celine、Coach時尚滿分不會出錯
聖誕將至，想好了寵愛女友的佳節禮物了嗎？小編為大家精心挑選了$3,000、$5,000及$5,000或以上預算的名牌禮物，為女友送上實用性高又時尚度滿分的絕佳驚喜吧！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
Jisoo「韓劇學霸穿搭」請收藏！3套TOMMY HILFIGER高智感學院風服裝氣質滿分
想塑造聰明又優雅的形象嗎？不妨參考Jisoo 示範的「高智感學院風」穿搭。這種風格融合了書卷氣與時尚感，只需掌握幾個關鍵單品，就能輕鬆提升整體氣質！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
聖誕禮物2025｜Marshall Emberton II 勁減，歷史低價 HK$700 入手
Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
最後機會！lululemon官網年末大減價低至3折 高腰瑜珈褲只需$380／男款黑色百搭外套53折
不少時尚品牌正在進行年末大減價，而加拿大人氣品牌lululemon正是不少朋友的年末搜購目標。lululemon服飾原價絕非便宜，一條瑜珈褲分分鐘要過千元，未必個個捨得入手。好消息！Lululemon官網減價區限時推出低至33折優惠，超過600款男女裝、配飾等有折，不少款式折後幾百元就買到，比起之前的雙12減價更多款式，折扣更好！提提大家，按照上一次減價季的經驗，lululemon每次有優惠都好快斷碼，有心水產品就要快手落單！Yahoo Style HK ・ 36 分鐘前
「為什麼我還是單身？」AI整理了這4個問題找出單身的理由，你準備好談戀愛了嗎？
到了大時大節，好多人都會想有個伴侶在身旁一起慶祝節日，又或許是冬季氣溫影響荷爾蒙，令人有著想戀愛的衝動。當你還在想，「「難道我是被月老遺忘了嗎？」思考單身的原因的話，也許AI可以幫忙整理一些問題，讓你思考其實你準備好談戀愛了嗎？Yahoo Style HK ・ 1 小時前
「永久裁員」時代來臨！「這個」產業受衝擊最嚴重
2025 年美國企業悄然走入「永久裁員」時代，全年裁員人數突破 110 萬人，科技業首當其衝。Glassdoor 警告滾動式裁員成常態，AI 與自動化正重塑就業市場，白領職場安全感全面下滑。鉅亨網 ・ 1 天前
【大快活】會員手機點餐即享全單8折 (即日起至17/12)
又到聖誕，8折驚喜is coming to town！下星期就係聖誕！大快活已經準備好驚喜禮物畀大家！一連3日，大快活APP會員用手機點餐即享全單8折！慳咗嘅錢仲可以買多份禮物送畀自己或者屋企人。全線分店，任何時段都用得（記得要用APP先有優惠㗎！） ！ YAHOO著數 ・ 54 分鐘前
【萬寧】今日出位價（只限15/12）
萬寧今日出位價Off & Relax溫泉水療水潤洗髮露只需$95/件，採用3種日本著名的溫泉水, 提升清洗潔淨力。 賦予髮絲水潤亮麗成分；春黃菊花提取物,日本獐牙菜和桑根提取物, 具有防止脫髮, 活化髮根功能。 有助改善毛髮生長周期和育髮。Maltesers麥提莎優惠價$19.9/包，獨立包裝鬆脆黑朱古力非常適合分享！M&M's花生朱古力優惠價$19.9/包！YAHOO著數 ・ 1 天前
羽絨外套不怕腫？跟著女神高允貞這樣穿就對了、4大顯瘦技巧必筆記
高允貞穿搭：短版羽絨外套＋長裙，比例直接拉滿高允貞選擇MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD（M+FG）香檳金色短版羽絨外套，內搭駝色針織上衣與白色高領，溫柔又有層次感；下身搭配深藍色牛仔長裙與黑色長靴，視覺線條一路延伸。短版＋長下身的組合，是顯高顯瘦的經典公式，羽絨外...styletc ・ 17 小時前
《90男歡女愛》導演洛連納與妻子被發現寓所倒斃 身有刀傷懷疑被兒子所殺
【on.cc東網專訊】曾執導《90男歡女愛》（When Harry Met Sally）的美國著名導演洛連納（Rob Reiner）與妻子Michele Singer Reiner位於西洛杉磯的寓所昨日下午發生屍體被發現事件。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 1 天前
竇驍何超蓮京都食飯被捕獲 二人全程英文交流 網民：就是不想讓人聽
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮，2023年4月與拍拖4年內地男星竇驍喺印尼峇里島舉行世紀婚禮，正式拉埋天窗。但近月傳出婚變，原因係工作關係聚少離多及財政管理上出現分歧。雖然佢哋曾多次澄清，不過傳聞依然冇停過。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
有村架純爆紅到紅白連霸！ 她從新人變國際紅毯常客！
有村架純中學就愛看日劇，看著看著就想「這角色我來演肯定更好玩」，高二時心血來潮報了事務所試鏡，沒想到真的中了！Japhub日本集合 ・ 16 小時前
宏福苑五級火︱流離失所 精神爆煲 災民心聲：「是否要走去瞓街，政府先會睇到我哋？」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】這幾名碰巧於同一個青年旅舍落腳的宏福苑街坊，有時早上，有時夜晚，準會坐在大堂交換一下情報。他們每人各有自己的故事，但同樣接獲通知，必須於12月19號遷出，受訪時距離遷出期限僅餘五日，對於下一站將何去何從，眾人都茫然不知所措，「是否要走去瞓街，政府先會睇到我哋？」前路不明，唯一落實的，竟然是「我哋都預約到睇精神科醫生。」Yahoo新聞 ・ 2 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱生果店主撲向槍手奪槍受傷 遇難者包括 10 歲女童、納粹大屠殺倖存者︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）光明節慶祝活動槍擊案中，一名在現場徒手撲向槍手、並在混亂間奪槍的男子，確認為 43 歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。他目前仍留醫，手臂及手部中彈，已接受手術。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬斯克：在地球上蓋小型核電「愚蠢至極」
主張在太空蓋資料中心的億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)，周一 (15 日) 在社群平台 X 上，公開表達對核電的強烈質疑，他批評，在地球上建造小型核電反應爐「簡直愚蠢至極」。鉅亨網 ・ 14 小時前
趙家賢47人案獲釋後首受訪 向國家及香港致歉 稱當年「人在江湖身不由己」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在「 35+ 」串謀顛覆國家政權案中被裁定罪成、判囚 7 年的趙家賢，因被認為獄中表現良好，上月底提早獲釋。《無綫新聞》今日（15 日）刊出專訪，他表示在囚期間閱讀多本與國家發展相關的書籍及政策文件，認為有助糾正以往偏頗的價值觀，並就案件衝擊憲制秩序向國家、香港及市民致歉，稱未來不會再打「擦邊球」。Yahoo新聞 ・ 17 小時前