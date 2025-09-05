熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
育兒丨孩子升中面臨三大轉變 親子溝通要轉換模式
在學童升中學的過程中，他們期待面對新環境，但同時也可能在適應新環境時遇到更多困難。家長在此過程中需要特別注意孩子的情況，尤其是性格內向的孩子。家長該如何幫助孩子順利銜接這一重要的轉變呢？我們邀請了香港小童群益會家庭生活教育主任陳沁怡姑娘為我們分享如何有效在家庭關係中建立良好的溝通模式，支持孩子更好地適應中學生活。
升中困難多 三大方向新改變
陳姑娘認為：「升中有許多轉變，會為孩子帶來壓力和不安。自我形象轉變：學童原本在小學最高年級，甚至是學生領袖，對學校環境非常熟悉。然而，進入中學後，他們卻成為最年幼的學生。在這個陌生的環境中，失去了領袖身份，必須重新確立自己的角色。在小學時期，孩子或有特定的角色，例如在班上帶動氣氛或為同學提供幫助，但在新環境中，他們需要重新探索自己的定位。學校生活轉變：同學和朋友可能完全不同，老師也熟悉不再。學童需要學習如何與新老師和同學相處。此外，中學有許多新的規則，學童必須適應，例如外出用餐的安排。課堂的規律也由星期制變為cycle制，這需要時間來適應。此外，參與學校大型集會和課外活動的模式也發生了改變。例如，活動不再是由家長決定，而是需要孩子們主動參與。學習模式轉變：部分學校採用英文作為教學語言，這對學童來說是一個重大的轉變。從以中文授課轉變為英文授課，集會和日常的溝通也都變成了英文。此外，科目內容也有所不同，中學有些科目需要進行實驗或繪圖，這對學生來說是全新的學習方式。老師的教授形式也可能有所改變，或不再是透過活動及舉出例子進行解釋，而是採用較單向的教學模式。」
心態調整 應對新學習環境
陳姑娘表示：「孩童在新環境中面臨很大的困難，父母應提前做好準備，以便在孩子面對新環境時，能夠減輕負面的影響。特別是對於較敏感或有特殊需要的孩子，更需要做好準備。家長應該容許孩子在成績上有一段過渡期，即使他們在小學時期的成績優異，但隨著新環境的到來，孩子需要適應語言和科目的變化，這時候分數可能會有所下降。」
家長陪伴自主學習
陳姑娘提醒：「家長切忌在孩子進入中學後完全『放手』，應該循序漸進。一開始可以和學童一起尋找適合的資源來幫助學習。如果遇到困難，鼓勵孩子向老師請教，然後再一起討論，協作選擇合適的學習方法。隨著孩子逐漸找到自己的方式，家長可以適當『放手』，從旁鼓勵他們整個學習安排。在社交方面，家長可能會擔心孩子是否交到朋友或適應新環境，尤其是家長無法進入校園。切忌表現過於關心，因為步入青春期的孩子容易感到壓力。他們需要逐漸擁有自己的空間，也會有自己的想法。但家長應明白，給予空間並不意味著不關心孩子的狀況。如果孩子願意分享自己在學校的朋友，家長可以把握機會去了解認識。」
調節親子溝通方法
陳姑娘補充：「家長也要有心理準備，親子溝通的方式會隨著孩子的成長而轉變。例如，孩子可能會減少對身體接觸的喜愛，不再習慣睡前聊天或擁抱。這時，家長可能會疑惑：『孩子是不是變了？是否不再喜歡父母？是否只關注朋友而忽略家人？』溝通方式需要隨著孩子的成長而調整。家長可以嘗試改變溝通的方法或場景，例如一起去購物或買零食，邊吃邊聊天，這樣孩子可能會感到更開心舒服，更願意分享在學校發生的事情。」
對於相對內向的孩子，陳姑娘建議：「家長應該允許孩子有自己的決定空間。內向的孩子通常較少表達自己，對於內向空間的需求也比其他孩子更大。家長可能會感到情急，擔心孩子會『蝕底』，但家長需要保持耐性，不要急於看到進展或設定目標，避免催促孩子問『為什麼還沒有朋友？』。同時，家長也應避免將孩子與其他人進行比較，因為這樣會增加孩子的壓力。家長只需保持與孩子的溝通渠道，了解孩子喜歡的表達感受的方式，可能是透過寫作、肢體語言或面部表情來展示他的心情。也必須讓孩子知道，家長隨時開放溝通，當孩子準備好時，家長會永遠接納和聆聽，並保證會支持他們。」
在學童升中學的過程中，他們面對新環境的挑戰，定必感到壓力。家長的支持將成為孩子面對挑戰的重要基石。透過恰到好處的溝通與關懷，家長能夠幫助孩子更順利地過渡，適應新生活。
