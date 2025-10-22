中一入學2026丨25間熱門港島官津中學開放日日期、報名資訊

大家最近刷到Figure 03的視頻沒？那畫面看得真讓人心動，全身軟乎乎的織物外殼，不是之前那種冷冰冰的金屬，收拾餐桌時拿碗碟輕手輕腳，洗好的衣服自己扔進洗衣機，最絕的是沒電了自己會找充電底座，腳底一貼就開始無線充電，簡直就是理想家務機器人的模樣。 但就像很多人說的那樣，這機器人看著厲害，但現在都沒公開展示過，我們看到的基本都是官方自己發出來的視頻。 反觀我們國內，宇樹的人形機器人早就不是“視頻選手”了。 春晚舞台上它跟著跳舞，拳擊賽上可以互相對打，前幾個月北京的世界人形機器人運動會，更是直接拿了百米障礙賽冠軍，30多秒就跑完了。 而且普通人也真的能摸到、甚至買到。 實驗室、大街上都能看到它的身影。 現在宇樹G1售價9.9萬，不是那種動輒幾十萬的實驗室產品，所以在人形機器人這條賽道上，我們其實一點都不差。 美國那邊擅長搞前沿概念，而我們強在落地量產。 畢竟從電機到骨架，我們擁有整個完整的產業鏈，不用依賴別人供貨。 不過話說回來，Figure 03也不是沒真東西，它那個叫Helix的“大腦”，確實是現在很多機器人比不了的。 你可以把它理解成“慢思考+快執行”的組合：系統1就是“手腳麻利的執行者”，200Hz的速度飛快調整動作，抓東西時不會晃，連一沓撲克牌都能抽出最上面一張，這精度，靠的是指尖上能感知3克壓力的傳感器。 而系統2就像機器人的“參謀”，慢慢分析自然語言指令，比如你說“拿起沙漠里的東西”，它能先認出那是玩具仙人掌，規劃好怎麽拿。 而這恰恰是現在人形機器人的關鍵差距：我們的宇樹把“小腦”練得特別棒，南科大團隊的G1，你推它、踢它，5秒內都能站起來，平衡算法做得相當可以。 但要說“自主決策”，比如你讓它“收拾廚房”，要它自己判斷先洗碗還是先擦桌，這部分確實還在追趕中。 而機器人的“大腦”好不好使，就得看算法和芯片了。 而說到芯片，最近我們這邊又有一系列大動作：又是稀土管制，又是對高通發起反壟斷調查，還有華為、新凱來開發布會等等，這些其實都在透露一個信號，那就是我們的芯片，可能真的就要有突破了。 而芯片一旦突破，讓宇樹機器人“自主做家務”的問題可能就能解決了，畢竟平衡、搬運這些“體力活”已經練得差不多了，就差個能靈活決策的“大腦”。 再結合現成的量產能力，說不定真能比國外先實現“機器人幫你洗碗拖地”的日子。

現代電視 ・ 12 小時前