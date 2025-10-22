中一入學2026丨25間熱門港島官津中學開放日日期、報名資訊

專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
其他人也在看
時事全方位重點提要｜10月23日
【Now新聞台】海洋公園入場人數和收入連續4年上升，但虧損擴大至超過2.7億元。如何延續大熊貓熱潮的經濟效益？水上樂園如何轉虧為盈？ 周四的時事全方位，請來海洋公園主席分享。題目：海洋公園虧損擴大熱線電話：1833298#要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
建造業總工會決議15項工種今年凍薪 稱私人工程量減令市道差所致
【Now新聞台】建造業總工會決議業界大部分工種今年凍薪。 工會9至10月向會員進行問卷調查，與業界持份者商討後，決議業界16個工種中，只有挖掘機工人今年度加薪3.2%，其餘工種都凍薪，包括紮鐵、混凝土、搭棚工人等。總工會副理事長趙建強指，凍薪是因私人工程量減少，令市道不佳引致。建造業總工會副理事長趙建強：「我們過去十幾二十年加薪都是這樣，市道好就可以加，市道不好，老闆報價都低了。現時工人太多，但私人工程不動工，所以這不是惡性循環，只不過(工程)不動工沒辦法。」#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
【杜蘭說AI】機器人會做家務了？
大家最近刷到Figure 03的視頻沒？那畫面看得真讓人心動，全身軟乎乎的織物外殼，不是之前那種冷冰冰的金屬，收拾餐桌時拿碗碟輕手輕腳，洗好的衣服自己扔進洗衣機，最絕的是沒電了自己會找充電底座，腳底一貼就開始無線充電，簡直就是理想家務機器人的模樣。 但就像很多人說的那樣，這機器人看著厲害，但現在都沒公開展示過，我們看到的基本都是官方自己發出來的視頻。 反觀我們國內，宇樹的人形機器人早就不是“視頻選手”了。 春晚舞台上它跟著跳舞，拳擊賽上可以互相對打，前幾個月北京的世界人形機器人運動會，更是直接拿了百米障礙賽冠軍，30多秒就跑完了。 而且普通人也真的能摸到、甚至買到。 實驗室、大街上都能看到它的身影。 現在宇樹G1售價9.9萬，不是那種動輒幾十萬的實驗室產品，所以在人形機器人這條賽道上，我們其實一點都不差。 美國那邊擅長搞前沿概念，而我們強在落地量產。 畢竟從電機到骨架，我們擁有整個完整的產業鏈，不用依賴別人供貨。 不過話說回來，Figure 03也不是沒真東西，它那個叫Helix的“大腦”，確實是現在很多機器人比不了的。 你可以把它理解成“慢思考+快執行”的組合：系統1就是“手腳麻利的執行者”，200Hz的速度飛快調整動作，抓東西時不會晃，連一沓撲克牌都能抽出最上面一張，這精度，靠的是指尖上能感知3克壓力的傳感器。 而系統2就像機器人的“參謀”，慢慢分析自然語言指令，比如你說“拿起沙漠里的東西”，它能先認出那是玩具仙人掌，規劃好怎麽拿。 而這恰恰是現在人形機器人的關鍵差距：我們的宇樹把“小腦”練得特別棒，南科大團隊的G1，你推它、踢它，5秒內都能站起來，平衡算法做得相當可以。 但要說“自主決策”，比如你讓它“收拾廚房”，要它自己判斷先洗碗還是先擦桌，這部分確實還在追趕中。 而機器人的“大腦”好不好使，就得看算法和芯片了。 而說到芯片，最近我們這邊又有一系列大動作：又是稀土管制，又是對高通發起反壟斷調查，還有華為、新凱來開發布會等等，這些其實都在透露一個信號，那就是我們的芯片，可能真的就要有突破了。 而芯片一旦突破，讓宇樹機器人“自主做家務”的問題可能就能解決了，畢竟平衡、搬運這些“體力活”已經練得差不多了，就差個能靈活決策的“大腦”。 再結合現成的量產能力，說不定真能比國外先實現“機器人幫你洗碗拖地”的日子。現代電視 ・ 12 小時前
機場貨機衝落海｜美國派員來港助查 涉事飛機公司指已聯絡死者家屬
【Now新聞台】一架迪拜來港貨機周一撞到巡邏車，導致車上兩人死亡。運輸及物流局局長陳美寶指，政府會協助死者家屬，而美國國家運輸安全委員會將派員來港協助調查，有專家預計30日內會完成初步調查報告。涉事貨機斷開兩截，機頭仍擱在防波堤上。機管局稱，已鎖定黑盒在機尾位置，目標在一周內移除貨機殘骸。意外造成兩名機管局職員死亡，運輸及物流局指會協助死者家屬。運輸及物流局局長陳美寶：「我們正全速作全面跟進和善後，亦會透過政府不同部門，為家屬提供最適切協助。」協助死者家屬的工權會建議當局限制涉事機組人員離境。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「(以往)人可以自由出入，變相有一些真的離開了，檢控不了，所以為免這些情況發生，應該沒收旅遊證件，或者有一段時間不能離開，都是一個可考慮方法。」涉事飛機公司在官網發聲明指，已聯絡死者家屬，正盡一切能力支援他們度過難關，而事件的成因有待運輸及物流局轄下的民航意外調查機構和警方調查。美國國家運輸安全委員會在社交平台宣布，會派出5名調查員來港，協助民航意外調查機構調查今次事故，又指根據民航航空公約，民航意外調查機構會控制所有調查資料的公布。有專家指，涉事波音飛機由美國公司設計，根據國際慣例，美國需要派員助查，預計30日內會有初步報告。工程師學會航空分部副主席詹永年：「例如機組人員的經驗和資格、訓練和身體狀況、飛機的維修紀錄、飛機系統當時的狀態，加上所有有關人士的證供，然後收集所有資料後，再看除了分析外，還需否測試找出(事故)原因。」詹永年預計，詳細的事故成因要待事故後一年內完成的最終報告才公布。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 12 小時前
金價連挫兩日 亞股走勢分歧
（法新社香港22日電） 金價與銀價今天連續第二天重挫，使得這波貴金屬漲勢戛然而止。不過，這波買氣在昨天出現逆轉，一度重挫近6%，亞洲今天早盤續跌，主因是獲利了結、美中關係有望和緩，以及美元轉強所致。法新社 ・ 12 小時前
美澳關鍵礦產協議 礦商：挑戰中國主導稀土產業
（法新社雪梨22日電） 美國與澳洲簽署關鍵礦物和稀土的協議後，澳洲礦業領袖今天說，中國在稀土生產的全面主導地位可能很快就會受到挑戰。美國總統川普（Donald Trump）本週與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）簽署協議，讓美國得以取得澳洲豐富的稀土和關鍵礦產資源，這些資源對從太陽能板到精密飛彈等多種產業都至關重要。法新社 ・ 12 小時前
郭富城老婆方媛誕第3胎 親自駕車接BB出院 ： 小公主終於到家 ！
郭富城的第三個小朋友出世！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
網上熱話｜HR公開求職者電郵耻笑 涉事公司：正進行調查
有人事部職員昨日（21日）在社交平台公開一名求職者的電郵截圖，並批評該求職者：「你不如唔好搵工啦」，引發網民非議，甚至向該人事部職員的公司投訴。 涉事人事部職員在社交平台上嘲笑求職者並直言，「你不如唔好搵工啦」。該人事部職員不滿該求職者另約面試日期，又表示，「我就唔知阿姐會點覆，不過你咁大牌，真係幾fun，重要就am730 ・ 14 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
傳中國拆解光刻機後無法還原 求救ASML派人赴華搶修
傳中國技術人員拆解ASML光刻機失敗致設備損壞，最終求助原廠派員赴華維修，凸顯中方仍難突破晶片製程技術樽頸。Yahoo財經 ・ 20 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 1 天前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前
高市早苗「日本優先」推簽證與旅遊新規 外國人日子越來越難過
高市早苗周二 (21 日) 當選日本第 104 任首相，成為日本史上首位女首相。這項消息迅速引發關注，不僅因其性別突破，更因她的右翼政治底色與強硬政策導向，恐將深刻影響在日經商中國人、旅日中國人及中國遊客的生存與發展環境。 高市早苗的政治標籤鮮明。作為日本右翼代表人物，她曾多次鉅亨網 ・ 22 小時前
Bob林盛斌17歲大女被網民留言性騷擾 IG出Story反擊兼為香港女性發聲
「金牌司儀」林盛斌（Bob）與老婆黃乙頤（Pearl）於2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒（Faye）、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。唔經唔覺林霏兒已經17歲，被指係官恩娜與鄭欣宜嘅混合體，散發出陣陣「少女味」，不過佢近日喺社交網站透露被網民性騷擾。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女之間絕對可以有純友誼的！宣萱與古天樂早在 1994 年已合作出演電視劇《阿 Sir 早晨》，此後成為「螢幕情侶」更多次傳出緋聞。直至現時，二人依然保持朋友關係，宣萱更是娛圈少有膽敢「玩」古天樂的藝人，一起來看看他們的有趣互動吧～Yahoo Style HK ・ 23 小時前
東張西望｜八両金前妻「八両菜」疑誤找無牌醫師醫腳 腳掌潰爛發黑見骨
TVB時事節目《東張西望》昨晚（10月21日）播出預告，見到一名戴白色波波點黑框眼鏡的中年婦在醫院內臥床受訪，一臉愁容訴說因行動不便Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
劉嘉玲於內地綜藝直言唔想生仔 被甘草「傳宗接代論」焫著霸氣回應︰我唔同意
圈中唔少夫妻都選擇唔生育，當中代表人物當然包括影帝影后配梁朝偉劉嘉玲。早前劉嘉玲參加內地綜藝節目《一路繁花2》，再度就唔做媽媽嘅選擇表態，即使面對前輩嘅「大道理」都堅持己見。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
歐聯獨有綠波衫 為何曼城唔可以英超著？
曼城於週二歐聯作客戰勝維拉利爾一役中，首次穿上全新綠色第四球衣亮相。不過，他們將無法在英超中穿上這套新波衫。點解？Yahoo 體育 ・ 6 小時前