升呢4兒之母 宮崎葵弗爆現身搵奶粉錢
【on.cc東網專訊】曾演真人版電影《NANA》的39歲日本女星宮崎葵，本月初被爆為結婚8年的第2任丈夫岡田准一秘密誕下第4胎後，昨日(25日)首度現身出席代言連鎖快餐店的活動。
身穿黃色上衣襯藍色西褲的宮崎葵，雖然已為4子之母，但身形依然纖瘦，少女味十足。她透露與快餐店相當有緣，5歲時曾客串演出廣告，30年後的2022年更獲起用做代言人至今。她與男星柳樂優彌合演的限定漢堡 新廣告，將於9月2日播出。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
