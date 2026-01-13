升小統一派位︱網上申請限時30分鐘 8步交表＋5大注意事項

小一統一派位將於2026年1月19日至25日進行選校手續。已登記成為「小一入學電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶的家長可透過電子平台遞交統一派位「選擇學校表格」。家長必須注意，每次登入後的使用時間為30分鐘，如有需要，家長可以善用「儲存為草稿」功能。如選擇親身遞交，家長可按選校通知書上的指定時段前往指定統一派位中心辦理。

8步遞交「統一派位申請」

步驟1：登入小一入學電子平台帳戶

登入「小一入學電子平台」，在2026年度小一入學統一派位選擇學校表格上點撃「現在申請」。

步驟2：查核預設個人資料

查核系統預先填寫的申請兒童資料及申請人姓名， 如家長選擇透過電話短訊接收統一派位結果，請填寫手提電話號碼。

步驟3︰選擇甲部 「 不受學校網限制」的學校

家長按不同的篩選準則（例如按小一學校網、宗教等）選擇學校，選擇學校後，系統會顯示學校所屬校網及地址供家長參考。

步驟4︰選擇乙部 「住址所屬學校網限制」的學校

只要輸入學校編號或學校名稱關鍵字，或點擊右方的選校名冊搜尋心儀學校，然後家長可把選擇向上或向下移動更改次序，亦可移除選擇。為免填報時錯誤選擇學校，系統會預先篩選與學生性別相符的學校，以及在乙部只提供所屬校網的學校。

如家長仍有乙部的學校選擇未選填，系統會發出提示信息。

步驟5︰檢查已輸入的資料，如有需要可作修改

覆核選校資料。

步驟6︰ 使用「智方便+」簽署

閱讀並同意相關聲明，並使用「智方便+」簽署及提交申請。

步驟7︰ 確認及提交統一派位選校表格

步驟8︰查閱申請紀錄及下載選校資料

如有需要，家長可於電子平台查閱申請紀錄及下載選校資料。

家長常見錯誤︰電子簽署後沒有提交統一派位選擇學校表格

家長使用「智方便＋」電子簽署後，收到「智方便」系統發出的成功簽署訊息或電郵，誤以為已經遞交統一派位選擇學校表格，沒有繼續使用「小一入學電子平台」點擊「確認及提交」按鈕提交申請，因此錯過統一派位申請限期。

必睇5大注意事項

1. 為有效處理眾多家長的申請，「小一入學電子平台」每次登入後的使用時限為 30 分鐘，申請程序須在 30分鐘內完成。如有需要，家長可善用「儲存為草稿」的功能，在下次登入時繼續填寫申請。

2. 家長如有多於一名子女參加同一年度的小一派位，以及已於其電子平台帳戶加入各子女的資料，家長可於同一帳戶使用「智方便+」為子女逐一遞交統一派位申請及查閱派位結果。如家長希望子女能獲派同一小學，家長須在「選擇學校表格」內為其所有子女填上完全相同的學校選擇及次序；電腦系統會為其所有子女分配同一個「隨機編號」。

3. 經電子平台遞交統一派位申請的截止時間為 2026 年 1 月 25 日（星期日）晚上 11 時 59 分（以系統的時間為準）。

4. 在接近網上申請截止的日期／時段，網絡或會較繁忙及擠塞；家長應預留充足的時間，以免延誤申請。

5. 家長切勿同時經「小一入學電子平台」和以紙本「選擇學校表格」為同一名子女遞交重複申請。

