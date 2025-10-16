升級反毒戰略 川普考慮對委內瑞拉販毒集團發動陸地打擊

（法新社華盛頓15日電） 美國總統川普今天表示，在對涉嫌運毒船隻發動一連串致命海上攻擊後，他正在考慮對委內瑞拉陸上販毒集團進行打擊行動。

川普說：「我們現在確實在考慮陸上行動，因為我們已經掌握海上情勢。」

但川普拒絕證實「紐約時報」（The New York Times）報導，該報稱他已秘密授權中央情報局對總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府在委內瑞拉進行秘密行動。

當被問及是否授權中央情報局「除掉」馬杜洛時，川普回應：「對我來說，這個問題很荒謬。好吧，這問題本身不荒謬，但要我回答它是不是很荒謬？」

在馬杜洛的指示下，委內瑞拉14日沿著整個大西洋加勒比海沿岸進行演習，並計劃在與哥倫比亞接壤的州進行其他軍事活動。

馬杜洛透過Telegram宣布，他正動員軍隊、警察與民兵，以捍衛委內瑞拉的「山脈、海岸、學校、醫院、工廠及市集」等所有地方。

川普14日表示，美國再度對涉嫌從委內瑞拉載運毒品駛往美國的船隻發動攻擊，擊斃了6名「毒品恐怖分子」。截至目前，包括這起最新行動在內，這類攻擊已造成至少27人死亡。