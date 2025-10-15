Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

升級款 Apple Vision Pro 登場：M5 晶片、雙圈頭帶提升效能及舒適度

在為筆電和平板更新 M5 晶片的同時，Apple 也如傳聞的那樣帶來了採用 M5 的升級款 Vision Pro。新一代處理器基於台積電 3nm 製程，配有 10 核心 CPU（4 顆高效核心及 6 顆節能核心），新一代 10 核心 GPU 也能帶來更好的光線追蹤和網格著色效果。另外在 M5 的加持下，新款 Vision Pro 可在 micro-OLED 顯示器上算繪的像素數量也比初代增加了 10%，從而進一步提升畫面的清晰程度。

M5 Vision Pro

升級款 Vision Pro 仍能提供超過 4K 的單眼解析度和 120Hz 更新率，且內建額外的 R1 晶片用以消除延遲。新機的相機配置和過去保持一致，但有了 M5 後續航力有所提升。一般使用和影片播放時長分別增至 2.5 小時和 3 小時，相比過去都延長了 30 分鐘。由於設計未改，新機的重量仍在 750g 以上。不過為提高佩戴舒適度和穩定性，Apple 這次直接為用家準備了雙圈編織頭帶。

M5 升級款 Vision Pro 目前已在 Apple 香港官網上架，價格是 HK$27,999 起，即日接受預訂，10 月 22 日正式開賣。

立即預訂 M5 Vision Pro

