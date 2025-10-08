半價入手 B&O Beoplay EX 真無線降噪耳機，史低 HK$1,560 免運購頂級格調耳機｜Amazon Prime Day 2025

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

半價入手 B&O Beoplay EX 真無線降噪耳機，史低 HK$1,560 免運購頂級格調耳機

Bang & Olufsen Beoplay EX 是丹麥奢華音響品牌推出的真無線降噪耳機，融合北歐設計美學與頂級聲學技術，一向是重視美感的音樂愛好者追求的佳品。現在趁著 Amazon 的 Prime Day 優惠，你只要花半價就能購入這款產品。其售價已降至歷史新低 US$200， 約合 HK$1,560 便能拿下，而且還是免運費直送香港，簡直沒有拒絕的理由！

B&O Beoplay EX 耳機搭載 9.2mm 驅動單元，加入 aptX 傳輸編碼技術加持，增強了整體音樂的解像度。令低音更飽滿，帶來強而有力的音響效果。耳機表面刻上 B&O 標誌，更添高貴感，棍型輪廓即使運動時，都能確保穩定度。而人體工學設計讓用家獲得更大的舒適感，連續聆聽數小時也不會感到疲勞不適。耳機具有 ANC 主動降噪功能，能夠透過咪高風獲取環境聲音，發出對抗聲波以達降噪效果。ANC 有 3 個級別，可以在專用手機應用程式中調校。 耳機具備 IP57 防水規格，可在 1 公尺深的水中維持 30 分鐘。續航力方面，ANC 開啟的情況下可聆聽 6 小時，在 ANC 關閉的情況下可聆聽長達 8 小時。

