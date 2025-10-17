Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

半價買真皮 iPhone 殼、Apple Watch 錶帶，低至 HK$149

Nomad 以其簡約而高雅的設計和高質量的真皮配件，成功贏得了眾多消費者的青睞。特別是想提升商務形象，或是為了展現個人風格的用家，Nomad 的產品都在細節中體現了對工藝的追求和對生活品味的理解。現在，Nomad 推出清貨優惠，讓你以低至半價的價格入手上代型號配件，高級真皮材質都可以用 HK$149 的價格輕鬆入手。若未計劃換新機，倒不如先換個時尚的機殼，為生活增添一抹新意！

Modern Leather Case

半價買真皮 iPhone 殼、Apple Watch 錶帶，低至 HK$149

廣告 廣告

Modern Leather Case 真皮耳機盒專為 AirPods 第 3 代量身打造，精確貼合，能有效保護耳機免受日常磨損，同時呈現出優雅的皮革外觀。耳機盒採用兩段式設計，為 AirPods 提供額外的防摔和防刮保護。並由 Horween 皮革製成，增添時尚感。耳機盒還集成了一條光學光管，使 LED 充電指示燈可以透過耳機盒顯示，隨時知道耳機是否在無線充電或電量不足。

Nomad 特價 HK$149 ｜原價 HK $299

iPhone 16 Modern Leather Folio

半價買真皮 iPhone 殼、Apple Watch 錶帶，低至 HK$149

Modern Leather Folio 現代真皮手機套能簡化日常攜帶，輕鬆容納現金、卡片、收據等物品，並且可選擇性地去除磁性扣環，實現更簡約的外觀。皮革採用了丹麥皮革鞣製廠 Ecco ，並採用特製全粒面皮革，隨著時間的推移會形成獨特的深色光澤，同時保留其天然特徵，展現出個性化的風格。手機套支援 MagSafe 充電和其他配件，還配備 360° TPU 緩衝邊框，有效吸收衝擊，最高可防護至 8 英尺的跌落。

Nomad 特價 HK$269 ｜原價 HK $539

Sport Slim Band

半價買真皮 iPhone 殼、Apple Watch 錶帶，低至 HK$149

運動纖薄錶帶採用堅韌而舒適的 FKM 橡膠而製成，搭配安全的釘扣設計，適合日常佩戴。錶帶結合了高性能與舒適性，天然的柔韌性使與手腕同合度高，並且能抵抗油脂，釘扣採用不銹鋼材質，而尾端能整齊地藏在手腕內側，即使在運動過程中依然保持舒適。

Nomad 特價 HK$319 ｜原價 HK $459

