不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
半價買真皮 iPhone 殼、Apple Watch 錶帶，低至 HK$149
Nomad 以其簡約而高雅的設計和高質量的真皮配件，成功贏得了眾多消費者的青睞。特別是想提升商務形象，或是為了展現個人風格的用家，Nomad 的產品都在細節中體現了對工藝的追求和對生活品味的理解。現在，Nomad 推出清貨優惠，讓你以低至半價的價格入手上代型號配件，高級真皮材質都可以用 HK$149 的價格輕鬆入手。若未計劃換新機，倒不如先換個時尚的機殼，為生活增添一抹新意！
Modern Leather Case
Modern Leather Case 真皮耳機盒專為 AirPods 第 3 代量身打造，精確貼合，能有效保護耳機免受日常磨損，同時呈現出優雅的皮革外觀。耳機盒採用兩段式設計，為 AirPods 提供額外的防摔和防刮保護。並由 Horween 皮革製成，增添時尚感。耳機盒還集成了一條光學光管，使 LED 充電指示燈可以透過耳機盒顯示，隨時知道耳機是否在無線充電或電量不足。
Nomad 特價 HK$149 ｜原價 HK
$299
iPhone 16 Modern Leather Folio
Modern Leather Folio 現代真皮手機套能簡化日常攜帶，輕鬆容納現金、卡片、收據等物品，並且可選擇性地去除磁性扣環，實現更簡約的外觀。皮革採用了丹麥皮革鞣製廠 Ecco ，並採用特製全粒面皮革，隨著時間的推移會形成獨特的深色光澤，同時保留其天然特徵，展現出個性化的風格。手機套支援 MagSafe 充電和其他配件，還配備 360° TPU 緩衝邊框，有效吸收衝擊，最高可防護至 8 英尺的跌落。
Nomad 特價 HK$269 ｜原價 HK
$539
Sport Slim Band
運動纖薄錶帶採用堅韌而舒適的 FKM 橡膠而製成，搭配安全的釘扣設計，適合日常佩戴。錶帶結合了高性能與舒適性，天然的柔韌性使與手腕同合度高，並且能抵抗油脂，釘扣採用不銹鋼材質，而尾端能整齊地藏在手腕內側，即使在運動過程中依然保持舒適。
Nomad 特價 HK$319 ｜原價 HK
$459
更多相關優惠：
👉Amazon優惠｜ASUS ROG Azoth 無線鍵盤 55 折入手，征服戰場電競神器！
👉Samsung優惠｜網上 Outlet 清貨價低至 2 折，旋風吸塵機勁減 HK$2,110 + 信用卡優惠
👉Casetify 解鎖秋冬時尚密碼！沉靜色系重塑 iPhone 17 配件美學
👉Casetify X 村上隆 Flowers Bloom 第三彈開搶 ！玩轉 3D 立體微笑小花
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
蘋果據報推觸屏版Macbook Pro 已故「教主」喬布斯曾堅決反對
據《彭博》報道，蘋果公司(AAPL)計劃於2026年底或2027年初，推出首款配備觸控螢幕的升級版MacBook Pro，有關決定顛覆了已故創辦人「教主」喬布斯(Steve Jobs)以來堅持的立場。am730 ・ 8 小時前
iPhone Air內地今起預購 僅5分鐘即搶光
蘋果iPhone Air今早(17日)9時在內地開始預購，綜合內地媒體報道，官方網站在開售5分鐘已告售罄，其零售店亦已無現貨，送貨交付時間將推遲至一至兩周。am730 ・ 7 小時前
AAPL｜蘋果最快明年推觸屏版MacBook Pro 喬布斯曾堅決反對
彭博引述知情人士報道，蘋果公司（AAPL）計劃於2026年底或2027年初，推出配備觸控螢幕的升級版MacBo...BossMind ・ 9 小時前
RedMagic 紅魔 11 Pro 系列挑戰最強電競手機：水冷加風冷仲有 IPX8 防水、8,000mAh 電池
Snapdragon 8 Elite Gen 5 時代的首款電競手機 RedMagic 紅魔 11 Pro 系列今日正式登場。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
LG優惠｜LG OLED C5 4K 智能電視 63 折快閃，2025 年最新款
放假當然想足不出戶，都能享受極致的觀影體驗。LG OLED C5 4K 智能電視能智能優化畫質和音效，提供絕佳的畫質和色彩表現，瞬間將家居變成私人影院。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
HONOR X9d 香港「強硬」上市，8300mAh 電霸，仲送超 1500蚊禮品
文章來源：Qooah.com HONOR 今日正式推出 HONOR X9d，號稱這部手機將刷新業界防護能力的標準，擁有瑞士 SGS IP69K 旗艦級防水認證，防水、防摔及防塵方面有非常強勁的升級，保障用戶使用手機的安全體驗。 規格方面，HONOR X9d 配備 Snapdragon 6 Gen 4處理器，GPU 相較上一代性能提升 29%， CPU 相較上一代性能提升 11%。HONOR X9d 擁有 1.3mm 超窄邊框，屏佔比能夠達到 94.6%，搭載 6.79吋 OLED 屏幕，刷新率為 120Hz，支援10.7億種色彩和 1.5K 超高清像素。屏幕峰值 HDR 最高亮度可達 6000nits。 HONOR X9d 搭載了 8,300mAh 超大容量青海湖電池，搭配自研抗老化演算法，電池的健康壽命能有6年，並號稱在正常使用的情況下可不充電連續使用3天，HONOR X9d 支援 66W 有線快充 + 7.5W 反向有線充電。手機單次充滿電，可以連續播放 23.8小時的影片、運行 6.8小時的遊戲以及進行 12.3小時的視像通話，如果手機僅有 2% 的電量，在超省電模式下還可以保證Qooah.com ・ 1 天前
Apple M5 晶片登場 ｜MacBook Pro、iPad Pro、Apple Vision Pro全面升級
相隔上個月發表新一代iPhone 不久，Apple再帶來一系列新產品，包括全數換上最新M5晶片及運算效能再升級的14吋MacBook Pro、11 / 13吋iPad Pro和Apple Vision Pro。新產品由即日起接受預訂，10月22日正式在Apple Store開售。men's uno HK ・ 11 小時前
OPPO Find X9搭聯發科天璣9500及「增距鏡套裝」 10/30登台正面迎戰vivo
OPPO 16 日於中國市場發表年度旗艦 Find X9 系列，台灣市場今 (17) 日宣布將快速引進，預計將在 10 月 30 日正式在台發表。新機主打搭載聯發科（2454）全新 天璣 9500 晶片，並以首款 2 億畫素哈鉅亨網 ・ 7 小時前
M6 MacBook Pro 採用觸控螢幕？瀏海設計也將變為開孔
雖然 M5 這一代的 MacBook Pro 也只是剛剛初步更新，但坊間關於下代產品的流言已經開始傳播了起來。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Honor X9d耐用型手機｜頂級三防規格，超長續航電量用足3日
Honor新推出的X9d是同系列最新一代，以頂級三防規格及超長續航作為主打，獲得業界最高IP69K防水認證及瑞士SGS三重防護認證，加上吸引定價，成為中階市場中一款相當實用的耐用型手機。 X9d沿用同系列的設計語言，是次提供紅、青、金、黑四色。機身加入非牛頓流體層與6層緩衝設計，並配備避彈衣級架構，抗衝擊力提升112%，可承受2.5米高跌落於卵石或大理石等表面。手機採用三層防水結構2.0，同時具備IP66、IP68、IP69和IP69K防水認證，更獲得SGS三重防護頂級性能及五星可靠度認證。此外，X9d亦支援AI暴雨觸控及AI手套觸控，即使在濕手或戴手套的情況下仍能操作。 X9d改用了微曲面熒幕，上方設有1,600 萬像素前置鏡頭。 支援屏下指紋解鎖功能。 X9d沿用同系列的設計語言，是次提供紅、青、金、黑四色。 X9d搭載雙主鏡頭，繼有1.08億像素廣角及500萬像素超廣角。 X9d採用USB Type-C介面充電，並支援66W有線SuperCharge快充及7.5W反向充電。 X9d內置8,300mAh青海湖電池，是目前市場上電量最大的智能手機之一，電池更能於-30°C至55°C的ETNet ・ 5 小時前
Amazon優惠｜ASUS ROG Azoth 無線鍵盤 55 折入手，征服戰場電競神器！
ASUS ROG Azoth 無線電競鍵盤，以極速響應、精準觸發與自訂螢幕的頂尖配置，為玩家帶來壓制性的競技優勢。這不僅是鍵盤，更是玩家們征戰虛擬戰場的戰略武器，現在 ASUS ROG Azoth 在 Amazon 上以驚人的 55 折優惠促銷，僅 US$154 （約 HK$1,205) 就能入手，比起本地購買省一大截，又可以升級多幾項裝備！Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
台灣Q3平板市場iPad 11 A16獨占鰲頭 三星Galaxy Tab A9+為安卓陣營龍頭
隨著各大品牌加速平板新品的推出頻率，市場買氣明顯回溫。根據傑昇通信的門市銷售數據統計，2025 年 Q3 平板銷量較去年同期大幅成長 31%，呈現強勁的復甦態勢；綜觀前十大熱銷機型榜單，蘋果 iPad 仍穩居霸主地位，以價格最具競爭鉅亨網 ・ 1 天前
OPPO Find X9 系列發佈，7500mAh長氣王，4K 120fps 旅拍神器
文章來源：Qooah.com OPPO 首席產品官 OnePlus 創始人劉作虎發佈新一代旗艦機型 —— OPPO Find X9 系列。 外觀方面，OPPO Find X9 系列機身為當下熱門的直角邊框+大圓角實設計，屏幕邊框最小僅1.15mm，屏佔比更高。背面左上角為矩形鏡頭模組，與後蓋之間採用圓角過渡。OPPO Find X9 系列整體設計精緻小巧，簡約高級。 規格方面，OPPO Find X9 / Pro 全球首發 OPPO 芯鏈，搭載聯發科天璣 9500 處理器，配以LPDDR5X RAM + UFS 4.1 ROM。此外還有 OPPO 自研 P3 顯示晶片和山海通信增強晶片。 屏幕方面，Find X9 標準版沿用 6.59 吋 2760×1256 解像度的 120Hz 刷新率天馬 OLED 直屏，全局激發亮度 1800nit，峰值亮度 3600nit，支援 240Hz 觸控採樣率、3840Hz 高頻 PWM 調光，以及10.7 億色。Pro 則是 6.78 吋 2772×1272 解像度 120Hz 刷新率（8T LTPO 1-120Hz 自適應）的天馬 OLED 直屏，全Qooah.com ・ 19 小時前
蘋果傳將推出OLED觸控螢幕MacBook Pro 明年底至2027年初問世
蘋果(AAPL.US)正研發一款全新MacBook Pro，配備OLED顯示器及觸控螢幕功能，預計將於2026年底至2027年初推出。 據悉，新一代MacBook Pro將帶來多項重大設計更新，包括取消現有的螢幕「瀏海」設計，改用穿孔鏡頭方式，機身更輕薄。蘋果還會強化螢幕鉸鏈結構，確保當用戶觸控螢幕時，螢幕不會晃動或位移。 雖然加入了觸控功能，但新MacBook Pro仍會保留觸控板與鍵盤，觸控手勢將作為附加輸入方式，並非替代傳統操作。 市場傳言，新機將搭載下一代晶片組M6系列。由於OLED螢幕與觸控硬件成本較高，新機售價預計會比現行高階MacBook Pro高出數百美元。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
Apple M5 MacBook Pro 突襲登場！主打裝置端 AI、4TB 海量 SSD + 更快記憶體，香港售價及開賣詳情一覽
Apple 無預警發布了全新的 14 吋 MacBook Pro，核心亮點是搭載了新一代 M5 晶片。這次更新並未改變外觀設計，而是得益於新晶片而提升了裝置端 AI 運算的能力，同時升級了記憶體頻寬，加入了海量 4TB SSD 的選項，為專業用戶和創意工作者帶來更高性價比的強效筆電選擇。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
HONOR Magic8 系列發佈，Magic8 Pro 更是最強AI手機，把長焦做成夜神
文章來源：Qooah.com HONOR 正式發佈 HONOR Magic8 系列機型，共有 HONOR Magic8、HONOR Magic8 Pro 兩款機型。 外觀方面，HONOR Magic8 採用 1.18mm超窄四等邊直屏設計，厚度7.95mm，重量205g，可選旭日金、天青釉、雪域白、絨黑色四種配色。 HONOR Magic8 Pro 採用全新等深四微曲屏設計，厚度8.32mm，重量219g，可選旭日金砂、天青色、雪域白、絨黑色四種配色。 規格方面，HONOR Magic8 為 6.58吋 1.5K LTPO直屏，Magic8 Pro 為 6.71吋微曲屏，峰值亮度達到 6000nit，支援 1-120Hz 自適應刷新率和 4320Hz 高頻 PWM 調光。 全系芯級離焦護眼技術，獲得德國萊茵 TUV 全局護眼5.0認證，支援IP68、IP69、IP69K滿級防護。 HONOR Magic8 兩款機型均為 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，Magic8 Pro 是目前該處理器的最強機型，安兔兔跑分突破428萬是歷史最高。 HONOR Magic8 行Qooah.com ・ 1 天前
三星首部三摺智能手機傳本月發布
三星電子(Samsung Electronics)將於本月正值南韓舉行亞太經濟合作組織(APEC)峰會期間，舉行的韓國科技展中，發布其首部三摺智能手機。外電引述消息人士透露，這將是三星首款配備雙鉸鏈設備，即可作為傳統智能手機使用，亦可在完全展開後變成呎寸更大的平板電腦。三星在慶州舉辦APEC會議期間發布，可藉是次全球矚目的舞台顯示其最新產品，據報產品只會放在玻璃櫃中展示，預期今年稍後時間才會全面商業發布。華為去年已率先推出三摺智能手機。《Android Headlines》日前報道，三星料於下周二(21日)發布三摺手機，手機將配備10吋OLED螢幕及可三段式摺疊，電池或採用三段式設計，相機預計有3個鏡頭 ，包括一個2億像素的主鏡頭，以及超廣角和長焦鏡頭。 (WL)infocast ・ 5 小時前
Honor 預告 Robot Phone：AI 搭配 Osmo Pocket 式雲台相機
在新旗艦 Magic 8 系列的發布會上，Honor 預告了開發中的創新產品 Robot Phone。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
宣萱與雪兒重遇掀《尋秦記》回憶殺 與莫可欣齊剪綵 網民關注雪兒走樣：差點認不出來
55歲TVB視后宣萱（Jessica）擔正的劇集《巨塔之后》正在熱播，她近日飛到新加坡聖淘沙為好友的新店剪綵，期間與50歲藝人鄭雪兒（Michelle）重遇Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球
一名英籍業主因要離港返回英國，將名下南丫島榕樹灣一幢村屋頂層單位交予忠誠拍賣行拍賣，昨日（15日）以182萬元成交。閱讀更多：「蝕讓之王」上水天巒洋房3,000萬沽 外籍業主9年蝕1,000萬 跌穿15年前開售價滶晨第3輪開售｜首小時售12伙 外籍大手客「一客兩食」2,500萬買2伙2房成交單位為榕樹灣大坪106號頂樓連同天台，內攏企理。該單位位處山上，位置「隱世」，距離榕樹灣渡輪碼頭約10分鐘步程。物業建築面積約350平方呎，拍賣吸引三組買家競投，起拍價150萬元，最終叫價升約21%以182萬元成交，呎價約5,200元。原業主於2009年以65萬元購入該單位，持貨16年，帳面獲利約117萬元，物業期內升值近兩倍。 延伸閱讀: 滶晨 洋房 洋房 南丫島 上水 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前