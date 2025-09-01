Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

點心餐突發$148！中環蓮香樓「豪華十道點心套餐」半價優惠 老香港飲茶體驗暢享經典蝦餃/燒賣/乾蒸牛肉燒賣

位於中區威靈頓街的蓮香樓，作為香港唯一逾百年歷史的老茶樓，今年已踏入第九十七年;這間滿載香港情懷的老字號，憑藉「朝六晚十」的營業時間、無知客的傳統服務、手推點心車，以及牆上的古文詩句與山水字畫，更不設貴賓房、歡迎搭台，還原經典粵式茶樓氛圍！蓮香樓正大推「豪華十道點心套餐」半價優惠，蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣都有，低至$148，即可細嘗充滿歲月感的老香港風味。

$148豪華十道點心套餐 蝦餃/燒賣/乾蒸牛肉燒賣

這份$148的豪華十道點心套餐，巧妙涵蓋港式飲茶的經典美味，不僅有老茶客公認的「飲茶必點」鮮嫩飽滿的蝦餃，也有多汁鮮香的燒賣，還有鹹香的乾蒸牛肉燒賣；當然有咬口的鵪鶉蛋燒賣，以及皮薄餡足的潮州粉果、菜香清新的鮮蝦菜苗餃，每一款也是地道粵式風味的代表；另外也有鬆軟蓬鬆的蒸包，如叉燒包、流沙奶黃包等。套餐細心又用心地搭配了甜品，綿密養顏的紅棗糕與清香解膩的芒果桂花糕，軟糯中帶著天然香甜，完整又完滿地暢享一場原汁原味的老港情。

【半價優惠】豪華十道點心套餐（2位起）

優惠價：$148｜ 原價：$296

另收每位茶芥$18及原價加一服務費，於現場支付餐廳

點心套餐適用於星期一至日11:00 - 20:30 (最後入座時間晚上 20:30，最後離座時間22:30前)

中環蓮香樓點心

蝦餃

燒賣

鵪鶉蛋燒賣

叉燒包

流沙奶黃包

中環蓮香樓

中環蓮香樓

中環蓮香樓

中環蓮香樓

地址：中環威靈頓街160 - 164號 (地圖)

