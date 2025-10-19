半夜驚悉楊振寧病逝 在美華留學生趕赴獻花悼念

【on.cc東網專訊】中國科學院院士、著名理論物理學家、諾貝爾物理學獎得主楊振寧上周六（18日）在北京因病逝世，終年103歲。其死訊傳到了大洋彼岸的美國後，有中國留學生半夜起來，專程到楊振寧此前工作過的紐約州立大學石溪分校辦公室前獻花悼念。

楊振寧曾出任紐約州立大學石溪分校愛因斯坦講座教授，在該校創立理論物理研究所，擔任首任所長並在該研究所工作。他1999年5月在該校正式退休，理論物理研究所獲命名為「楊振寧理論物理研究所」。他之後雖然不在該校工作，但校方仍保留其當年的辦公室，並在物理系教學樓前陳列「楊振寧展覽」，介紹這位傑出代表人物。

廣告 廣告

專程前來獻花的在美中國留學生貝林（化名）表示，學校一直保留楊振寧的辦公室，有些時候還開放，一樓的辦公室也有其手迹。因時差關係，他得悉楊振寧去世時已是半夜，當時他幾乎是從床上爬起來去送花，學校官方組織的紀念活動則要等到工作日。貝林透露，楊振寧是自己當時決定來石溪分校學物理的原因之一，他把花放在6106辦公室外面的黑板底下，還用粉筆在黑板寫下楊振寧的名字和生卒年月，以及「晚安教授，睡個好覺」。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】