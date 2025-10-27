本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
半島威士忌｜半島酒店推第三款限量威士忌登場！11年高地單一麥芽威士忌
前兩款半島威士忌一推出，已被一眾威友搶購收藏，今次第3款高地威士忌限量只限量少於400瓶發售，想入手的威友動作要快了，即睇內文：
自問威友的你，一定有留意香港半島酒店今年推出的威士忌。香港半島酒店旗下的半島精品店（The Peninsula Boutique），繼今年初推出的斯佩塞（Speyside）產區10年單一麥芽蘇格蘭威士忌，以及6月推出的艾蕾島（Islay）15年單一麥芽蘇格蘭威士忌，竟然再推出第3款限量威士忌：高地（Highland）11年單一麥芽蘇格蘭威士忌！前兩款半島威士忌一推出，已被一眾威友搶購收藏，今次第3款高地威士忌限量只限量少於400瓶發售，想入手的威友動作要快了。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
高地11年限量單一麥芽登場 展現半島酒店格調
半島精品店的自家品牌限量版威士忌非常搶手，繼首發的斯佩塞（Speyside）產區10年單一麥芽蘇格蘭威士忌，以及第2彈的艾蕾島（Islay）15年單一麥芽蘇格蘭威士忌，今次的限量版高地（Highland）11年單一麥芽蘇格蘭威士忌，同樣融合蘇格蘭釀酒工藝與半島酒店的奢華格調，從風味到包裝都收藏價值滿滿，無論是品飲、送禮還是體驗式品酒，都非常合適。
全球限量少於400瓶
高地11年單一麥芽蘇格蘭威士忌採用美國波本桶和Pedro Ximénez雪莉桶陳釀，帶有濃郁的薑餅香料、蜜餞果香與香草木氣，入口圓潤順滑，餘韻帶淡淡焦糖與煙燻香氣。每瓶均以編號玻璃瓶盛載，並搭配雅緻的禮盒包裝，完美展現高地威士忌的優雅風範，全球限量少於400瓶，售價$1,988，這個價錢絕對是非常可口，無論是品飲家或者收藏家，都很值得入手一支，重點是現在仍有存貨，想入手就要快了！
半島精品店
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場（地圖按此）
電話：26966969
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2025〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
陳偉霆、趙露思《許我耀眼》成熱話！平民女孩擠上流的故事捲抄襲風波?
陸劇《許我耀眼》近期引爆全網熱議！ 由陳偉霆與趙露思領銜主演的都會愛情劇，憑藉「平民女孩逆襲上流社會」的劇情，開播即登各大平台熱播榜。然而該劇近日卻陷入嚴重的抄襲爭議，被指控劇情與多部經典作品高度雷同！《許我耀眼》改編自作家張悅然的人氣小說《大喬小喬》，劇版描繪趙露思與陳偉霆的假面婚姻與愛情。《許我耀眼》講述女主角許妍（趙露思 飾）自小由外婆撫養長大，因與原生父母積怨深重，隱瞞出身嫁入豪門，與腹黑霸總丈夫沈皓明（陳偉霆 飾）締結一場表面完美的利益婚姻。雖然劇集成為不少人近日的心水大熱劇集，但同時有網友發現劇中社群留言畫面疑似照搬台劇《我們與惡的距離》（與惡）的「商業模板」，連分鏡都高度相似。加上劇中菜色台詞幾乎一字不差地複製張藝謀導演電影《大紅燈籠高高掛》的對白，趙露思飾演的主播角色台詞也被指出有「參考片段」。 同時又有網友指出，劇情設定更被網友認為與秀智主演韓劇《安娜》高度相似，同樣描述平民女孩冒充身分進入上流社會的故事，連假父母參加婚禮等細節都相同。雖然有着不少爭議，但無阻《許我耀眼》成為近期大熱的劇集，接近大結局時，該劇彈幕互動量已突破3億，創下新紀錄。 推薦閱讀:➤ 《許我耀眼ELLE.com.hk ・ 4 小時前
《接吻生死戰》廣受好評，打破對AV女優「負面標籤」？物化與自主，延伸對女性刻板印象的思考｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
Netflix於2025年9月推出的日本真人實境秀《接吻生死戰》（デスキスゲーム / Kiss or Die）掀起熱烈討論。出乎意料的是，節目播出後，觀眾反應以正面評價為主，負評相對稀少，特別是對AV女優的演技讚譽有加，與過往AV女優跨界常遭批評的現象形成強烈對比：究竟這是社會對女性的印象作出了什麼改變？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
AK新碟簽唱會想走勻18區 粉絲呻抽唔到入場
【on.cc東網專訊】人氣男圑MIRROR副隊長Anson Kong（AK）昨日以嘉賓身份出席假欣澳海濱長廊舉行的慈善跑活動，帶領跑手熱身及為賽事揭開序幕。他表示熱愛親近大自然，而運動是繁忙工作中最佳減壓的方法。他又指生活在香港很幸福，因四周都有不少美麗的自然景東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
繪師神改圖！把《鏈鋸人 蕾潔篇》畫成《鬼滅之刃》猗窩座海報 網讚：完全沒違和感！
根據藤本樹已完結的第一部漫畫《鏈鋸人》改編，首部劇場版動畫《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》，日前在日本上映，首個週末票房突破 12 億日圓，台灣也即將在 9 月 24 日上映。由於《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》在日本上映，最大的對手同樣是動畫電影，正在挑戰歷史最高票房的《鬼滅之刃 無限城篇》。其中就有繪師把猗窩座的海報畫成了蕾潔，毫無違和感。Yahoo Tech HK ・ 39 分鐘前
日圓貶值入手奢侈品最佳時候！價差高達73折 5大必買品牌DIOR/LV/Celine/Loewe/BV
新首相高市早苗剛上任，日圓持續貶值，今周兌港元匯率跌穿「5.1算」，對於賺港元的港人來說，去日本旅遊吃喝玩樂消費更好使，不少人索性到日本入手奢侈品牌精品，匯率價差加上10%免稅額，差價分分鐘慳了一張機票錢！今次Yahoo購物專員以日本官網及香港官網的價錢作比較，整理了日本必買五大品牌，以「5.1算」來計優惠高達73折，計劃去日本掃貨的旅客不妨參考下！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
日本男客羅馬萬神殿外墮下亡 疑突感不適失足從 7 米高牆墮下 當地近年涉多宗遊客意外︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名來自日本的 69 歲男遊客在羅馬萬神殿（Pantheon）外墮下身亡。事件發生於 10 月 24 日晚上，男子當時坐在萬神殿外圍的牆上，突然身體不適，失去平衡後從約 7 米高的外牆墮入護城壕，當場死亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
煎蓮藕餅食譜｜煎蓮藕餅口感爽脆 煎起來不易散有竅妙
煎豬肉餅容易油膩，但加上蓮藕碎同搓成餅，口感便會變得清爽起來。但單只有蓮藕和豬肉，吃起來會不夠香，所以可以加上帶香氣的冬菇蝦米和菜脯來搓。先用白鑊把這三種材料炒香再加回豬肉中，可以減少水份，拌起來蓮藕餅不會太濕，煎起來便不易散。即睇如何製作煎蓮藕餅：Yahoo Food ・ 8 小時前
李強認對美貿易下降 籲中新加強團結協作
【on.cc東網專訊】國務院總理李強周日（26日）在新加坡與該國副總理顏金勇，共同出席中新工商界座談會。李強談及中美貿易摩擦和中國經濟前景時，強調中國經濟擁有穩健運行的堅實基礎，雖然中美在貿易上存在分歧，中國對美貿易有所下降，但對全球貿易一直保持增長，這體現出中on.cc 東網 ・ 4 小時前
【一田】本週搶手貨 急凍刺身級生蠔 $85/盒（即日起至30/10）
一田超市推出本週搶手貨有韓國紅芯奇異果、急凍刺身級生蠔、加拿大MSC野生三文魚柳 (刺身級)、黑椒豚肉骨腸、淘大多款炒粉麵飯同陳記糯米卷/叉燒包。買埋Darlie 全亮白星耀牙膏仲額外送貝純4D洗衣珠！一田會員記得買夠$60就可以儲電子印花，儲夠6個仲可以換$60電子優惠券！YAHOO著數 ・ 1 天前
滙豐預計為麥道夫案相關訴訟計提11億美元撥備
【彭博】-- 滙豐控股表示，其預計將為涉及伯納德·麥道夫詐騙案中投資者損失的相關訴訟計提11億美元撥備。根據周一發布的一項聲明，滙豐控股將會在2025年第三季的綜合財務業績中確認11億美元撥備，對集團的普通股權一級資本比率帶來大約15個基點影響。在2009年一宗與相關詐騙案有關的訴訟中，滙豐正就Herald Fund SPC提出歸還證券及現金的申索進行辯護。該聲明稱，盧森堡的一間法院上周五駁回了滙豐就Herald歸還證券申索提出的上訴，但接納滙豐就Herald歸還現金申索提出的上訴。滙豐現將提出第二次上訴。滙豐控股補充道：「鑒於第二次上訴尚待審理，以及與確定歸還金額相關的複雜程度和不確定性，最終的財務影響或會有重大不同。」許多銀行仍在針對麥道夫的龐氏騙局訴訟進行辯護。麥道夫於2009年認罪，並被判處150年監禁。他的龐氏騙局敗露時，客戶陳述反映出650億美元不存在的投資。滙豐計畫於周二公佈第三季度業績。原文標題HSBC Sees $1.1 Billion Hit on Madoff Fraud Case Litigation (1)(更新全文)More stories like thiBloomberg ・ 7 小時前
【一田】日本秋祭り‧ 応援SALE 精選「日本一」受賞級美食（即日起至05/11）
一田日本秋祭り‧ 応援SALE登場，以好價直送日本各縣秋日滋味！受賞級或滿載匠人精神嘅「日本一」美食包括日本晴王提子、近江牛牛肩胛火鍋拼盤、日本廣島地御前珍寶蠔5L (6隻裝)、夢王雞蛋(10隻裝)、祇園辻利 抹茶味奶油蛋捲 (8包入)、JA日本秋田咲花米(2公斤)、越後雪室屋滴漏咖啡(10克X5包裝): 榮獲 Innovation Net Award2015日本農林水產大臣獎，由食材、飲品到甜點應有盡有！YAHOO著數 ・ 1 天前
將軍澳有迴旋處今起改交通燈路口 街坊稱綠燈時間短憂上班日加劇擠塞 (有片)
將軍澳影業路、寶寧路及常寧路的迴旋處，已於周日改為交通燈十字路口，以應付附近公屋發展帶來新增的交通流量。據工程圖則，寶寧路來回方向在燈位前分別有3條和2條行車線駛入路口、影業路南行有2條行車線，而常寧路北行就只有1條行車線入路口。除此之外，常寧路左轉寶寧路、寶寧路左轉影業路各有一條毋須停燈的專用車道。 街坊：燈位am730 ・ 21 小時前
日產汽車(NSANY.US)9月全球銷量27.8萬輛 按年減少3.6%
日產汽車(NSANY.US)(7201.JP)公布，2025年9月全球汽車產量270,933輛，按年增加0.5%；全球銷量為278,157輛，按年減少3.6%。 中國市場方面，日產汽車9月產量按年增加11.3%，至6.45萬輛，銷量按年增加0.3%至6.155萬輛。(hc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 17 小時前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 4 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 5 小時前
北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？
一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 10 小時前