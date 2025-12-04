精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
半島精品節日限定店登場！大推Anya Hindmarch限量聯乘手挽袋、朱古力聖誕倒數月曆、Miffy節日甜點
快來感受下半島精品節日期間限定店的華麗氛圍吧！
今年冬日，夢幻節日氛圍的半島酒店，在酒店大堂開設半島精品節日期間限定店，以「冬日奇緣」為主題，推出多款限量精品、甜點與禮籃，為佳節贈禮與相聚時刻增添可愛與溫暖感覺。事不宜遲，快來看看有什麼特色商品吧！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
半島聯乘Anya Hindmarch手挽袋 全球限量200個！
首先，不得不提的就是這次半島與英國設計師Anya Hindmarch合作設計的手挽袋，全球僅有200個，超級限量。手袋設計印有品牌標誌性的蝴蝶結，還以半島經典深綠帆布配焦糖色滾邊，綴以「Hong Kong」與「The Peninsula」字樣，展現英倫美學與半島工藝的融合，每個手袋售價$2,980，亦可搭配三款趣緻掛飾，「Still Dreaming」、「Room Service」 及 「Do Not Disturb」，每款配飾售價$1,280，超有住在酒店Feel！
節日朱古力、Miffy甜品太可愛！
節日甜蜜滋味同樣不可錯過！半島推出多款精緻朱古力，包括夾心朱古力塊、倒數日曆及松露朱古力等，大家可以入手在節日中享受甜蜜滋味。同時，咖啡廳亦帶來Miffy節日甜品系列，包括黑森林蛋糕、椰子熱情果及榛子朱古力糕點，更設有「Miffy甜蜜體驗」套餐，包括兩份Miffy或Boris黑森林芭菲、新鮮烘焙英式鬆餅、Miffy及Boris糕點，再配上兩杯飲品，每款都非常精緻可愛，大家可以約上家人、朋友或情人一起享受溫馨午后。此外，限定店亦備有精緻手工朱古力倒數月曆、威士忌、氣泡茶及豐盛禮物籃等，為即將來臨的節日營造典雅華麗的氛圍。
半島精品店與咖啡廳：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場（地圖）
電話 +852 2696 6969
營業時間上午10:00至晚上7:00
半島精品節日期間限定店：九龍尖沙咀香港半島酒店地下L1號鋪（地圖）
營業時間上午10:00至晚上8:00
半島精品店香港國際機場店：新界赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪（地圖）
電話 +852 2812 0421
營業時間上午7:00至晚上11:00
或在官網訂購：👉按此
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
《港樓》業主賠訂重售相隔兩星期賣貴逾「一球」 沙田溱岸8號四房套2,000萬沽
美聯物業表示，沙田溱岸8號1,176實呎戶賠訂重售，相隔兩星期賣貴逾「一球」以2,000萬元沽出。 溱岸8號5座高層A室，實用面積約為1,176平方呎，為4房2套間隔。據悉，單位上月中以1,895萬元沽出，惟業主最終決定賠訂重售，隨即再以2,000萬元開售，相隔兩星期獲區內用家「零議價」以2,000萬元承接，實用呎價約17,007元。 資料顯示，原業主2018年以2,000萬元購入單位，持貨7年，帳面平手離場。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
《港樓》元朗錦繡花園單號屋892萬沽 持貨21年升值2.6倍
中原地產，錦繡花園最新錄L段4街單號屋，單位建築面積850平方呎，實用面積848平方呎，3房連套房間隔，叫價900萬元，議價後以892萬元沽出，實用平均呎價約10,519元。買家為外區用家。 據了解，原業主則於2004年以246.5萬元買入單位，持貨21年，是次易手賬面獲利約645.5萬元，單位期內升值2.6倍。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
【Aeon】舒適家居提案（即日起至21/12）
AEON 現正進行「舒適家居提案」，帶來各款傢俬、家電以優惠價發售，無論係梳化、床褥、組合櫃、夾萬甚至係電視櫃都應有盡有！YAHOO著數 ・ 15 小時前
新聞女王² ｜ 夏文汐佘詩曼三代「母女裝」 髮型細節突顯二人微妙關係
Man姐（佘詩曼飾）在「霸氣養母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐飾）的「威爾斯火炬獎」祝捷晚宴上，與對方就網媒及傳統媒體的生態及質素展開激烈爭辯Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
酒店隱藏服務！執房小費換大象、鱷魚、兔仔造型毛巾 非泰國限定、澳門/郵輪都有
相信大家都有聽過一個都市傳說，只要在泰國酒店放下小費，就會得到房務員動物造型毛巾為回禮。網民分享自己在Pattaya酒店放下一張鱷魚手繪圖及60泰銖Tips，回到酒店就看到「鱷魚」躺在床上，相當搞鬼！其他網民都留下自己以往得到的「動物」，並分享此「隱藏服務」不限泰國酒店，在澳門、郵輪上都有～不過有人落空，換來一個空虛，似乎能否解鎖「酒店動物園」，要視乎運氣呢？Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
聖誕禮籃2025｜12款品味聖誕禮籃禮盒推介 酒店早鳥優惠/免運/迪士尼禮籃
聖誕節又到，除了預訂聖誕大餐及聖誕自助餐之外，準備一份聖誕禮籃或禮盒也是顯示自己品味，以及對客戶或家人朋友心意的最好方法。今年Yahoo Food就為大家集齊12間不同預算的聖誕禮籃跟禮盒，當中包括早鳥價惠價、免運服務等。Yahoo Food ・ 20 小時前
宏福苑五級火災｜楊何蓓茵指有4位公務員罹難
【Now新聞台】公務員事務局局長楊何蓓茵指，有120多位公務員是大埔宏福苑居民，另有四位公務員於大火中罹難。楊何蓓茵向全體公務員發信，指在大火發生後已啟動「全政府動員」機制，齊集六千名公務員，參與多項應急支援行動，包括向受影響居民派發和管理物資、支援「一戶一社工」和協助宏志閣居民返回居所取物品，感謝他們的付出，又呼籲他們積極投票，讓新一屆立法會議員上任後，更有效地推進包括樓宇維修建築工程系統性改革等工作。宏福苑五級火災．不斷更新#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
專訪｜佘詩曼自爆因許紹雄離開更珍惜身邊人 拍戲談戀愛已當拍拖 談「義氣」形象：朋友對我嚟講重要過一切！
佘詩曼兩年前因《新聞女王》迎來事業新高峰，最近播出的《新聞女王2》同樣大熱，讓她成為流量密碼：Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
點心放題買一送二！陶源酒家120分鐘點心放題 人均$96任食筍尖鮮蝦餃/蟹籽燒賣皇 送原隻鮑魚灌湯餃
陶源酒家午市點心放題一向受歡迎，這裏有多款點心、甜品、 小食主食供應，款款都是廚師團隊精心主理，水準極高，除了任食原隻鮮蝦餃、鮮蝦燒賣，更有三色蟹粉小籠包、鮮蝦腐皮卷、奶皇千層糕等。而且預訂點心放題，每位再送原隻鮑魚灌湯餃，買一送二（買一位成人即送一位成人+一位小童）後人均只需$96，12月4日下午3時在KKday開搶，搶個位和茶友聚聚吧！Yahoo Food ・ 1 天前
越南富國島大停電│海底電纜遭打樁擊斷 電力公司：最快明年1月初才可完全恢復
越南旅遊熱島富國島（Phú Quốc）是近年港人熱門旅遊地點，可是該島近日陷入前所未有大停電危機！11月29日晚，一家承包商在興建海岸道路時，竟將樁柱誤打入「河仙—富國島」110kV海底電纜，導致全島電力瞬間癱瘓，數萬居民與數千間酒店、餐廳連續30至40小時無電無水。南方電力公司最新表示，若天氣持續配合，海底電纜修復作業最快要到2026年1月初才能完成，期間將持續輪流停電。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
浸大要求學生會停運 早前民主牆悼宏福苑死者︱遇見小麵首日即跌近三成｜田柾國被爆與Winter戀愛｜12 月 5 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 12 月 5 日 星期五，迎來一周的尾聲。明日本港大致天晴，早上市區最低氣溫約 19 度，新界再低幾度。日間乾燥，部分地區能見度較低，最高氣溫約 23 度。整體而言，天氣大致良好且乾燥，內陸地區日夜溫差較大，大家外出時記得注意保濕，並留意溫度變化。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜移澳大埔人痛失舊同學 獲公司HR慰問淚崩：平時覺得佢好煩
大埔宏福苑五級火造成至少159人死亡、79人受傷，31人失蹤，事件震驚全球，不少於海外的港人亦情緒受困。一名現已移居澳洲的前大埔街坊表示，火災令她失去兒時舊同學，慘劇發生後，其公司人事部職員召她見面，正當以為是因工作被問責，原來是獲對方慰問，令她當場淚崩。 娘家距火災只有一公里 該名移居澳洲墨爾本的大埔女子am730 ・ 12 小時前
金賽綸家人再公開「交往證據」 反擊被金秀賢指控捏造
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於2015年，即女方未成年時開始交往6年，令他形象跌至谷底，金秀賢多次澄清是在女方於2019年夏天成年後才開始拍拖1年多，他其後向金賽綸家人及爆料頻道提出索償訴訟。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
宏福苑五級火｜專家指火場 500 度將損壞混凝土及鋼筋 大廈結構影響視乎受損樓層｜Yahoo
大埔宏福苑五級火發生至今已經一個多星期，房屋局獨立審查組最快會在下星期聯同結構工程專家及房署專業人員，抽取樓宇混凝土芯樣本作詳細結構分析。香港工程師學會結構分部前主席陳世昌今早（5 日）在電台節目表示，火場溫度如果達到 500 度，混凝土及鋼筋就會開始損壞，部份混凝土會剝落甚至有裂縫；如果達到 1,000 度，鋼筋甚至會疲勞和軟化。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
郭珮文冇工開坦承須動用積蓄 博到盡以新造型北上拍劇
郭珮文（Juliana）2023年以一頭金髮造型參選香港小姐競選，加上擁有驕人上圍，令人留下深刻印象，獲封「最強body」。雖然五強止步，但亦獲簽約TVB，隨即加入《法證先鋒6 倖存者的救贖》劇組及參與扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》等拍攝工作，當時佢嘅得寵程度更勝同屆港姐冠軍莊子璇。不過，郭珮文今年工作停步，坦承近期都冇劇集拍攝，收入受到影響，已經開始要動用積蓄。而近日，郭珮文終於有新工作，參與內地劇《為何她們愛上我》拍攝，正式回歸演員身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
7-11新品｜《優獸大都會》人氣登陸7-eleven 公仔吊飾/陶瓷杯/造型卡套/多用途包
Zootopia 粉絲注意！隨著《優獸大都會 2》大熱上映，今期7仔特意搜羅一系列以Zootopia為主題的精品，包括公仔吊飾、陶瓷杯、造型卡套及多用途包等，一眾大受歡迎的角色例如阿力 Nick、朱迪 Judy、樹懶阿閃 Flash、大蛇基仔 Gary 等驚喜現身。各位喜歡 Zootopia 的朋友千萬不要錯過！Yahoo Food ・ 15 小時前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
再見愛人5｜李施嬅閨蜜胡蓓蔚質問車崇健買樓原因 為姊妹發聲：其實她很難受
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。去到最新一集，李施嬅和車崇健各自邀請一位「撐腰」好友上節目，李施嬅邀請好閨蜜胡蓓蔚Paisley，而車崇健就邀請好友兼生意夥伴趙沛源Danny。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
《新股》遇見小麵(02408.HK)半日收5.12元 低上市價27.3%
遇見小麵(02408.HK)首日掛牌，開報5元，較上市價7.04元，低29%。最高/低分別見5.5/4.98元，半日收5.12元，較上市價7.04元，低27.3%，半日成交1,929.5萬股，涉資1.05億元。 ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨
張柏芝於2006年與謝霆鋒拍攝電視劇《詠春》撻著，並於其後公布婚訊。張柏芝婚後先後誕下大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），不過2011年離婚收場。張柏芝於2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但其生父身份一直成謎，Marcus嘅長相也被保密，更傳出Marcus係混血兒，爸爸係英籍型男工程師，直至2020年張柏芝於IG以短片公開Marcus嘅清晰正面長相，但始終未有透露Marcus爸爸嘅身份。上個月，張柏芝就喺主題樂園為Marcus舉行7歲生日Party。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前