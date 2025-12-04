半島精品節日限定店登場！大推Anya Hindmarch限量聯乘手挽袋、朱古力聖誕倒數月曆、Miffy節日甜點

今年冬日，夢幻節日氛圍的半島酒店，在酒店大堂開設半島精品節日期間限定店，以「冬日奇緣」為主題，推出多款限量精品、甜點與禮籃，為佳節贈禮與相聚時刻增添可愛與溫暖感覺。事不宜遲，快來看看有什麼特色商品吧！

半島聯乘Anya Hindmarch手挽袋 全球限量200個！

首先，不得不提的就是這次半島與英國設計師Anya Hindmarch合作設計的手挽袋，全球僅有200個，超級限量。手袋設計印有品牌標誌性的蝴蝶結，還以半島經典深綠帆布配焦糖色滾邊，綴以「Hong Kong」與「The Peninsula」字樣，展現英倫美學與半島工藝的融合，每個手袋售價$2,980，亦可搭配三款趣緻掛飾，「Still Dreaming」、「Room Service」 及 「Do Not Disturb」，每款配飾售價$1,280，超有住在酒店Feel！

Anya Hindmarch限量聯乘手挽袋

配飾

節日朱古力、Miffy甜品太可愛！

節日甜蜜滋味同樣不可錯過！半島推出多款精緻朱古力，包括夾心朱古力塊、倒數日曆及松露朱古力等，大家可以入手在節日中享受甜蜜滋味。同時，咖啡廳亦帶來Miffy節日甜品系列，包括黑森林蛋糕、椰子熱情果及榛子朱古力糕點，更設有「Miffy甜蜜體驗」套餐，包括兩份Miffy或Boris黑森林芭菲、新鮮烘焙英式鬆餅、Miffy及Boris糕點，再配上兩杯飲品，每款都非常精緻可愛，大家可以約上家人、朋友或情人一起享受溫馨午后。此外，限定店亦備有精緻手工朱古力倒數月曆、威士忌、氣泡茶及豐盛禮物籃等，為即將來臨的節日營造典雅華麗的氛圍。

半島精品冬日限定店登場！

朱古力聖誕倒數月曆

半島精品店節日禮物

Miffy節日甜點

半島精品店與咖啡廳：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場（地圖）

電話 +852 2696 6969

營業時間上午10:00至晚上7:00

半島精品節日期間限定店：九龍尖沙咀香港半島酒店地下L1號鋪（地圖）

營業時間上午10:00至晚上8:00

半島精品店香港國際機場店：新界赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪（地圖）

電話 +852 2812 0421

營業時間上午7:00至晚上11:00

或在官網訂購：👉按此

