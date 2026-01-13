Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

半島精品店2026馬年限定賀年禮盒登場！必搶XO醬蘿蔔糕/揮春書法活動/70%朱古力火鍋

迎接2026馬年新歲，想送禮送得夠體面？香港半島精品店 (The Peninsula Boutique) 推出全新「駿馳迎福 喜迎豐年」新春系列，以駿馬昂首馳騁為靈感，呈獻一系列極具氣派的賀年年糕、新年禮盒及禮籃及精緻美點。除了必買的XO醬蘿蔔糕外，半島咖啡廳更推出限定70%朱古力火鍋及駐店書法家即席揮毫活動，即睇內文！

年糕界愛馬仕！必搶半島原隻鮑魚XO醬蘿蔔糕

半島年糕向來是不少識食之人的頭號目標。今年推介必試 「原隻鮑魚 XO 辣椒醬蘿蔔糕」 (HK$688) ，選用原隻南非鮑魚配上享譽盛名的半島 XO 醬，鮮味濃郁，寓意步步高陞。當然少不了經典的 「傳統年糕」 (HK$238)及一次過滿足兩個願望的 「雙輝年糕」 (HK$458)，嚴選泰國糯米製作，口感煙韌，甜而不膩。

低至95折！訂購半島年糕

送禮極致氣派：$1,988 奢享六角禮盒 有齊 XO 醬/曲奇/普洱

每逢新春佳節，「全盒」作為餐桌上不可或缺的吉祥之物，盛載著滿滿的祝福與喜悅。這款「新春全盒」(HK$688)薈萃多款精緻美點，包括蘋果酥、棗蓉合桃糕、桂圓合桃糕、焦糖合桃曲奇、開心果鳥結糖、棗仁鳥結糖、杏仁曲奇及開心果曲奇。口感層次豐富、香氣四溢，為團聚時刻增添甜蜜滋味，寓意新歲繁盛吉祥。

想送一份盡顯心意的厚禮？首推「奢享賀年禮盒」(HK$1,988)。這款紅色六角柱狀禮盒設計高貴，內裡像百寶箱一樣，臻藏了多款應節美點，包括紫紅米椰汁年糕、開心果脆糖、XO 辣椒醬曲奇、以及極具收藏價值的普洱茶葉和利是封等。此外，還有多款新春禮物籃 (HK$2,988 起)，滿載名茶、香檳及賀年美食，送給商業夥伴或長輩最適合不過。

「新春全盒」(HK$688)薈萃多款精緻美點，包括蘋果酥、棗蓉合桃糕、桂圓合桃糕、焦糖合桃曲奇、開心果鳥結糖、棗仁鳥結糖、杏仁曲奇及開心果曲奇。

「奢享賀年禮盒」(HK$1,988) 這款紅色六角柱狀禮盒設計高貴，內裡像百寶箱一樣，臻藏了多款應節美點。

低至95折！訂購半島新年禮盒

咖啡廳限定體驗：70% 香濃朱古力火鍋＋週末免費寫揮春

除了買手信，不妨到半島精品店與咖啡廳享受一個愜意的下午。新春期間特別推出以70%香濃朱古力製作的絲滑朱古力火鍋（HK$260/位），配搭精緻手工糕點，甜入心扉。於 1 月 31 日、2 月 1 日、7 日及 8 日 這兩個週末蒞臨，凡選購任何農曆新年產品，即可獲駐店書法家即席書寫專屬揮春。將這份充滿墨香的祝福帶回家，為馬年增添一份傳統雅緻的喜悅。

低至86折！訂購新春朱古力火鍋

新春期間特別推出以70%香濃朱古力製作的絲滑朱古力火鍋（HK$260/位），配搭精緻手工糕點，甜入心扉。

半島精品店與咖啡廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場（地圖按此）

電話：2696 6969

營業時間：上午10:00 至晚上7:00

