半島酒店奶黃月餅2025｜Yahoo獨家送100盒！低至$478入手「奶黃月餅天花板」（附免費換領攻略）
今年半島精品店與咖啡廳與Yahoo聯乘推出震撼禮遇，免費送出100盒（總值超過$47,800）迷你奶黃月餅！
月餅2025早鳥優惠開始推出，除了蓮蓉月餅、冰皮月餅、流心奶黃月餅等相對傳統的月餅，不少星級酒店、連鎖餅店及中菜食府也推出不同口味的特色月餅。不過講到奶黃月餅，被譽為「奶黃月餅天花板」的半島酒店迷你奶黃月餅，一定是最受歡迎的月餅之一。今年半島精品店與咖啡廳與Yahoo聯乘推出震撼禮遇，免費送出100盒（總值超過$47,800）迷你奶黃月餅！以下立即教你如何用$0換購這盒人氣高企的殿堂級月餅，數量有限，換完即止！
半島酒店迷你奶黃月餅 8件裝低至$478/盒
半島精品店與咖啡廳出品的迷你奶黃月餅一向人氣高企，無論送禮或自用都非常受歡迎，堪稱「奶黃月餅天花板」，金黃酥潤的餅皮包裹絲滑奶黃餡料，濃郁奶香與細膩甜潤完美交融。於網店購買半島酒店迷你奶黃月餅 (8個)，價錢低至$478/盒，一盒8件裝的迷你奶黃月餅，精緻小巧，最適合一家分享或作為佳節禮物，其包裝典雅高貴，充滿節日氣氛，送給親友絕對夠體面！
Yahoo × 半島酒店奶黃月餅獨家優惠
半島精品店與咖啡廳聯乘Yahoo獨家送出100盒免費奶黃月餅（8個），每盒奶黃月餅價值$478。只需下載Yahoo APP並以Yahoo電郵免費登記成為新會員，Yahoo Rewards馬上賞你YPoints，每日完成簡單任務亦可以輕鬆賺YPoints，以YPoints即可免費換領「半島酒店奶黃月餅（8個）」乙盒。
半島酒店奶黃月餅 (價值$478/盒)
兌換分數：400YPoints（新會員｜按此換領）、8,800YPoints（現有會員｜按此換領）
兌換日期：9月17日
數量：100盒
