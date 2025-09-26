英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
半數香港上班族一個鬧鐘叫唔醒 逾4成每朝按熄鬧鐘達3次
逾9成受訪上班族受痛症困擾 89%受工作因素影響 辦公室人士首當其衝
瞓醒後75%仍覺疲倦、61%指腰酸背痛 63%忽略床褥是否適合身形或令痛症惡化
物理治療師團隊針對港人需求研發港人專屬床褥 舒緩痛症煩惱 令上班族瞓得更好
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月26日 - 香港上班族工時長、壓力大，超時工作早已成為常態。每日長時間坐或企，加上辦公室人士坐姿不正確如翹腳及過度使用電子產品，導致痛症問題愈趨普遍。香港上班族睡眠質素普遍欠佳，醒後除了仍覺疲倦，更會伴隨腰酸背痛等不適，令生活質量受影響。有見及此，為了解香港上班族的睡眠質素及脊椎健康，及喚起大眾對痛症問題的關注，香港床褥品牌AIRLAND雅蘭委託生活易（ESDlife）於今年8月在香港進行一項「港人睡眠質素及脊椎健康意見調查」，透過網上問卷訪問共 643名全職受訪者，以了解香港上班族的睡眠習慣、脊椎健康、痛症困擾，並協助大眾了解更多改善睡眠質素及痛症之解決方案。
50%上班族一個鬧鐘叫唔醒 不足1成能睡滿8小時 「唔識揀床褥」令睡眠未能有效放鬆減痛症
香港上班族的困擾大家中多少項？OT超時工作、睡眠質素差、腰酸背痛、不夠休息影響情緒是不少上班族的煩惱。調查結果顯示，僅有半數受訪者指自己能夠一覺瞓天光，更只有不足1成人平均能每晚睡滿8小時。半數香港上班族更表示早上一個鬧鐘不足以叫醒自己，而43%更會按熄鬧鐘達3次才起床。即使成功起床，75%的上班族表示醒來後仍感到疲倦，同時更有61%指瞓醒後現腰酸背痛症狀，反映痛症十分影響香港上班族之睡眠及精神。而導致腰背痛的三大原因包括：睡眠質素差（78%）、床褥或枕頭唔舒服（56%）、睡姿不正確（54%）。這顯示港人睡眠質素與痛症問題的確存在密切關聯性。
雖然近 9 成受訪者認為良好睡眠質素可改善腰酸背痛，而當中超過 7 成認同與床褥直接相關，惟高達65%受訪者自認「唔識揀床褥」，更有63%選擇床褥時忽略床褥是否符合自己身形，誤以為因應個人對軟硬度的喜好就對脊椎健康，結果有機會因體型差異而弄巧反拙。而92%受訪者直言睡眠質素差直接影響情緒，顯示出睡眠未能為香港上班族有效放鬆身心、減輕痛症，並連帶影響翌日工作狀態及表現。
逾9成受訪上班族受痛症困擾 89%因工作性質及不良姿勢令痛症湧現 嘗不同方法改善腰痛未果
除了睡眠質素與痛症問題存在關聯性外，調查亦顯示，超過9成受訪上班族受不同痛症困擾（見附表一），當中89%表示痛症主要源於辦公室工作性質相關問題，包括用電腦姿勢不正確（64%）、於辦公室坐得耐（63%）、壓力大（33%）及工時太長/經常超時工作（28%）等原因。加上調查發現近6成香港打工仔需要加班超時工作，當中更有近3成更需要每星期OT多於3天或以上。由於工作性質關係，72%打工仔每日坐或企多於6小時，當中更有1成長達10小時以上。姿勢不良亦加重痛症問題，如59%受訪上班族有翹腳習慣，即使大部分辦公室人士明知會引致脊椎問題，惟逾7成表示戒不掉翹腳習慣。受訪上班族每日長時間使用電腦及手機，導致超過8成人現頸緊膊痛問題。6成受訪打工仔表示每星期均出現痛症問題，更有2成每天受痛症困擾。雖然有腰酸背痛問題人士曾嘗試過不同方法包括按摩（68%）、使用止痛貼（67%）、搽藥膏（58%）及服用止痛藥（33%）期望改善腰酸背痛，惟當中近8成表示未見效果。香港上班族長期受超時工作、久坐久站及姿勢不良影響，使痛症與睡眠質素不佳問題日益嚴重。值得注意的是，84%受訪者認為由物理治療師研發的床褥能更有效支撐脊椎健康，減少腰酸背痛。
香港人科技結合專業物理治療師團隊 打造港人專屬床褥 助上班族真正放鬆、瞓得更好
上班族在選購床褥時最關注承托力（87%）、軟硬度（83%）及透氣度（43%）。有見港人對睡眠質素的迫切需求以及特定的生活習慣， AIRLAND雅蘭聯同香港物理治療師團隊合力研發出專屬香港人體型及脊椎健康的高端睡眠產品。物理治療師團隊表示：「由於長期痛症與睡眠質素互為因果，若所選的床褥未能迎合個人需要而提供適當承托，便容易加劇腰背或頸部壓力令痛症湧現。而久坐及缺乏運動的辦公室人士容易缺乏核心肌群，導致脊椎脆弱、易受傷，加速退化，容易引發疼痛。為此，我們團隊與AIRLAND雅蘭合力透過專業儀器為不同身形的辦公室人士進行脊椎受壓分佈及肌肉活動量等測試，並就床褥承托力、軟硬度與透氣度進行精密研究，對辦公室人士常見的脊椎問題研發出六區獨立袋裝彈簧系統，專門針對頭、肩、腰、臀、大腿及小腿的壓力需求，制定每區彈簧的硬度與密度。研發出專屬香港人體型及脊椎健康的POLYAIR® GRAVITY高端床褥，真正協助香港辦公室人士放鬆及瞓得更好。」
AIRLAND 雅蘭POLYAIR® GRAVITY高端床褥適用於身體肌肉量較少和肩膀關節位容易疼痛的人士，提供充足的脊椎支撐承托，有效預防關節損傷，及為患相關脊椎問題的人提供舒緩作用，緩解其帶來的身心困擾，為顧客提供理想及健康的睡眠環境。AIRLAND雅蘭多年來專注香港人的睡眠需求，致力研發優質床褥，為上班族締造真正「港人專屬」的健康睡眠方案。
附表一：受訪上班族出現的痛症問題
受訪上班族出現的痛症問題
百份比
頸緊膊痛（上背）
79%
腰酸背痛（下背）
68%
手腳麻痺
28%
圓肩/駝背影響身形
28%
坐骨神經痛
22%
關於AIRLAND雅蘭
AIRLAND 雅蘭建基香港59年，逾半個世紀以來，一直與時並進，緊貼香港人的睡眠習慣與需求，致力研發適合香港人的優質床褥。未來將透過人體工學、物理治療、香港人科技及床褥科研方面，持續投入創新研發，努力為香港市民帶來全新的睡眠體驗，成就香港人專屬的睡眠科學！
關於生活易（ESDlife）
生活易是長江和記實業與惠普電腦的合資公司，三大業務包括提供網上生活資訊媒體（
），當中包括「新婚生活易」、「家庭生活易」及「healthyD」頻道；以健康生活為理念的一站式「健康網購」平台，為大眾搜羅多種預防、監察及保障健康的產品及服務；Digital Solutions「DS」為客戶提供全方位的數碼解決方案，助客戶有效率地洞悉數碼市場瞬息萬變的趨勢，得到業界高度認可。生活易致力推動資訊科技與日常生活的融合，改善社會及為香港人帶來更好的生活。
