診療空間全面升級，推動預防保健與長效健康管理

香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年9月1日 - 卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）位於中環太子大廈六樓的全新旗艦診所現已隆重開幕。診所以嶄新面貌、寬敞空間及以人為本的理念，為顧客提供更全面、舒適的日常健康管理與預防保健服務。太子大廈位處置地廣塲核心地段，這座擁有逾60年歷史的建築，為中環具代表性的地標之一。卓健醫療全新旗艦診所佔地逾10,000平方呎，結合現代設計與高效空間規劃，讓顧客享受更流暢、便捷的就診體驗。





卓健醫療中環太子大廈旗艦診所隆重開幕



以人為本 打造安心診療空間



診所設計貫徹人本關懷理念，從空間佈局到感官體驗均經過精細考量。自然光線、綠意植栽與柔和色調，共同營造出靜謐、舒適的環境；空間更瀰漫著由本地藝術香氛品牌 OCO PARFUM 特別調配的果香與草本氣息，讓顧客在候診過程中感受到身心放鬆。醫療人員所穿制服亦別具心思，由本地著名品牌「Shanghai Tang 上海灘」聯手打造，低調優雅之餘更增添現代東方文化元素。



診所劃分為六大專區，包括普通科、專科、健康檢查、皮膚科、內窺鏡日間檢查中心等，空間規劃著重清晰分區，讓顧客能輕鬆前往所需服務區域，提升整體診療流程的順暢度。



健康生活態度為本 推廣自主健康管理



新診所特別強調預防保健的重要性，設有專屬健康評估區與內窺鏡日間檢查中心，協助市民及早識別健康風險，培養持續關注健康的生活態度。診所亦鼓勵醫患之間建立開放、互信的溝通關係，讓顧客可以更安心、主動地參與自身健康旅程。



醫療團隊涵蓋14個專科範疇，提供家庭醫學、內科、健康檢查等服務，結合日常護理與持續治療，全面照顧都市人不同方面健康所需。



細節體貼 全程貼心照顧



為提升整體就診體驗，診所配備跨專業醫療團隊及專屬顧客服務大使，從登記、診療至檢查完成，每一個步驟均提供貼心引導與支援。客戶亦可透過卓健醫療手機應用程式進行預約、查閱報告及安排跟進療程，令醫療流程更便捷、更清晰。



卓健醫療總經理朱怡菁女士表示：「我們明白不少人在求診時或會感到緊張或不安，因此特別打造一個安靜、安心、以人為本的空間。這不僅僅是一間診所，更是我們對客戶健康承諾的體現。卓健醫療致力成為市民健康路上值得信賴的伙伴，提供持續支援與關懷。」



關於卓健醫療服務有限公司

卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）早於1868年起便植根香港，由早期的晏打臣醫生醫務所發展至卓健醫療，逾150 年為香港提供醫療保健服務。時至今日，我們已成為香港主要的私營醫療服務機構之一。



卓健醫療的服務範圍包括西醫、中醫、診斷及造影、物理治療、心理健康和保健等，超過1,650網絡服務點遍及全港各區。



卓健醫療一直全力支持政府的醫療政策，積極參與公私營協作計劃，為市民大眾提供醫療服務。



我們自主研發的卓健醫療手機應用程式提供多項保健及醫療功能，包括普通科門診電子掛號、網上預約、電子健康紀錄、視像診症和健康資訊等，讓用戶隨時隨地掌握保健和醫療服務。



卓健醫療於2013年10月正式加入國際醫療保健企業──保柏。



欲了解更多資訊，請瀏覽

www.qhms.com

。



