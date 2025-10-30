0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象
卓健醫療攜手香港理工大學會計及金融學院 啟動策略性RPA實習計劃 推動醫療創新 培育未來人才
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月30日 - 卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）與香港理工大學會計及金融學院（AF）攜手合作，以「機械人流程自動化」（Robotic Process Automation，RPA）為重點的企業夥伴實習計劃，旨在提升卓健醫療的營運效率，同時為本科生提供業務流程數碼化的實戰體驗，展現卓健醫療在培育新一代人才及推動醫療創新的承諾。
RPA技術能透過自動化程式處理重複且具規則性的數據工作，如資料輸入、檔案整理及系統操作，從而減省人手、提升效率，並確保流程更一致。
在本次實習計劃中，六位理大會計及金融學院學生將分別於卓健醫療五個部門工作，負責開發及推行九個RPA應用案例，並按進度開展其他相關項目。這些自動化方案預計每月可節省約1,600個工時1，進一步提升內部營運效率與生產力。重點項目包括：
診所報告數碼化：自動生成及整合20間診所的內部報告，每月可節省約1,320小時1
帳單查詢管理：簡化帳單相關行政查詢流程，每月可節省約120小時1
資料更改表格自動化處理：自動辨識及處理診所傳送至帳單系統的逾百份掃描表格，有效提升準確度與效率
卓健醫療總經理朱怡菁女士表示：「這個計劃讓我們能以更有系統、低風險的方式試驗新科技，同時支持學生學習。學界與醫療服務的合作不僅帶來雙贏，更讓我們的團隊透過與學生共事，獲得嶄新視角，探索如何善用科技提升效率，並推動醫療營運持續優化。」
這項實習計劃專為商科學生而設，讓同學能在真實的醫療環境中應用分析及流程優化技能。與一般科技實習不同，此計劃讓沒有技術背景的學生亦可參與自動化項目，並實際貢獻成果。
每位學生將參與為期兩個學期、共24週的實習，每周投入約10至14小時。實習期間，他們將深入了解卓健的業務運作與流程，並參與設計與開發自動化機器人，以提升營運效率與推動創新。在正式開始實習前，學生需先完成為期五天的RPA入門課程，學習自動化方案的設計、開發與撰寫，並於專業導師的指導下完成課程內的項目，為後續實習奠定技術基礎。
此機械人流程自動化企業夥伴實習計劃重點成果包括：
第一學期：開發初版RPA機械人及提交中期報告
第二學期：完善最終版本機械人、編撰流程文件及提交總結報告
香港理工大學會計及金融學院金融科技實務教授紀自榮表示：「這次合作為學生提供了難得的機會，讓他們能將課堂所學應用於真實場景，並深入了解數碼轉型對醫療這一重要產業的影響。」
除了技能培養，RPA實習亦在卓健醫療內部激發更廣泛的創新思維，鼓勵員工主動探索流程優化的可能性，並積極運用數碼工具提升工作效率。
展望未來，卓健醫療將持續擴展與香港不同學術機構的合作，增加實習及應用學習機會，推動更多創新及營運改善專案。透過與更多香港大專院校攜手培育未來棟樑，卓健醫療旨在建立醫療服務營運的持續改進文化，並為香港業界培育更多具備數碼專業的人才。
(以上內容僅作參考，並不構成相關服務的要約或招攬。)
1 根據卓健醫療內部工時資料及相關部門於2025年第一至二季的平均每月處理量計算。
關於卓健醫療服務有限公司
卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）早於1868年起便植根香港，由早期的晏打臣醫生醫務所發展至卓健醫療，逾150年為香港提供醫療保健服務。時至今日，我們已成為香港主要的私營醫療服務機構之一。
卓健醫療的服務範圍包括西醫、中醫、診斷及造影、物理治療、心理健康和保健等，超過1,650網絡服務點遍及全港各區。
卓健醫療一直全力支持政府的醫療政策，積極參與公私營協作計劃，為市民大眾提供醫療服務。
我們自主研發的卓健醫療手機應用程式提供多項保健及醫療功能，包括普通科門診電子掛號、網上預約、電子健康紀錄、視像診症和健康資訊等，讓用戶隨時隨地掌握保健和醫療服務。
卓健醫療於2013年10月正式加入國際醫療保健企業──保柏。
