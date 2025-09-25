環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
卓健醫療響應政府倡議 推動疫苗接種 與社區攜手防流感
旗下九間診所舉辦疫苗接種日 守護市民健康
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月25日 - 衞生署公布的2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃由今日展開，並推出多項新措施以鼓勵市民接種疫苗，卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）積極響應政府倡議，推動社區健康防護，將於9月27日至10月11日，在旗下九間指定診所連續三個星期六舉辦「流感疫苗接種日」，為市民提供便捷的接種安排。
衞生防護中心指出，接種流感疫苗是預防重症及併發症的有效方法之一，亦有助減低入院及死亡風險。去年疫苗接種率創新高，流感重症個案顯著下跌，反映疫苗在社區防疫中的重要角色。
卓健醫療支持政府「宜早不宜遲」的接種呼籲，鼓勵市民，尤其是高風險群組，包括長者、兒童、長期病患者及孕婦，及早接種疫苗，以保障個人及家人健康。
「流感疫苗接種日」詳情如下：
日期： 2025年9月27日（星期六）、10月4日（星期六）、10月11日（星期六）
時間： 早上9時至下午5時
地點： 九間指定卓健醫療中心
金鐘─海富中心
鰂魚涌─太古坊濠豐大廈
九龍灣─德福花園
將軍澳─新都城中心一期
青衣─青衣城
沙田─新城市商業大廈
石門─京瑞廣場一期
元朗─世宙商場
大埔─廣福道（將於9月26日、10月3日及10月10 日舉辦「流感疫苗接種日」）
對象： 歡迎所有市民參與
預約方式：網上登記 bit.ly/4nhTiDw
以下合資格香港居民可獲免費接種季節性流感疫苗：
50歲或以上的成年人
18至49歲的長期病患者（不論經濟狀況）、符合資格的智障或領取傷殘津貼人士
所有6個月至未滿18歲的兒童及青少年
孕婦
卓健醫療提醒市民，疫苗接種後需約兩星期產生足夠抗體，建議盡早安排接種，以迎接冬季流感高峰期。
除季節性流感疫苗外，65歲或以上的香港居民亦可於「流感疫苗接種日」同時接種肺炎球菌疫苗（15價、23價），進一步提升防護力，減低因肺炎球菌感染引致的併發症風險。
請注意：所有年滿18歲的合資格人士，須先登記「醫健通」，方可接種免費或資助疫苗。
如欲了解更多接種安排及診所資訊，請致電客戶服務熱線8301 8301查詢。
（以上內容僅作參考，並不構成相關服務的要約或招攬。）
Hashtag: #卓健醫療 #疫苗接種 #流感 #季節性流感 #流感疫苗
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於卓健醫療服務有限公司
卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）早於1868年起便植根香港，由早期的晏打臣醫生醫務所發展至卓健醫療，逾150 年為香港提供醫療保健服務。時至今日，我們已成為香港主要的私營醫療服務機構之一。
卓健醫療的服務範圍包括西醫、中醫、診斷及造影、物理治療、心理健康和保健等，超過1,650網絡服務點遍及全港各區。
卓健醫療一直全力支持政府的醫療政策，積極參與公私營協作計劃，為市民大眾提供醫療服務。
我們自主研發的卓健醫療手機應用程式提供多項保健及醫療功能，包括普通科門診電子掛號、網上預約、電子健康紀錄、視像診症和健康資訊等，讓用戶隨時隨地掌握保健和醫療服務。
卓健醫療於2013年10月正式加入國際醫療保健企業──保柏。
欲了解更多資訊，請瀏覽
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
總是累、睡不好、情緒差？營養師：可能是「隱性飢餓」、兩大跡象要留意｜營養師Kathy NG
「今天壓力好大喔，來吃一點甜品吧！」「工作太忙沒時間吃飯，飲杯咖啡完成工作再吃吧！」這些話是不是也常常出現在你的日常呢？現代生活的忙碌，工作壓力、家庭壓力等等，都會影響住飲食的選擇，有時認為的肚餓又是否真的是生理需要熱量而感到肚餓呢？Yahoo Food ・ 1 天前
「樺加沙」襲港食乜好！公仔麵、罐頭易肥無營養？ 營養師：最愛4種儲糧必備食物｜營養師Audrey Tam
超強颱風「樺加沙」進入本港，相信大家都會湧到附近超市掃貨，尤其是即食麵、麵包、罐頭這些「打風良伴」。但你有沒有想過，其實這些食物雖然方便，卻可能暗藏「高油、鹽、糖」陷阱！究竟有沒有「擺得又健康」的替代食品？以下為大家介紹我最愛的4種儲糧必備食物。Yahoo Food ・ 1 天前
NMN是什麼？可以逆齡抗衰老？營養師拆解NMN功效及副作用 再教大家點揀NMN保健品
NMN是什麼？NMN可以逆齡抗衰老？NMN有效嗎？上網只要輸入NMN字眼，已經有不少相關的討論。NMN是近年保健品市場上一種新興的成分，產品都聲稱可以有助抗衰老、抗皺、美顏及促進新陳代謝的效果，到底有幾多可信？Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師謝施敏 (Kirby) 為大家一一拆解NMN功效、副作用及食用份量，再教大家認清NMN保健品的成分，避免誤墮假NMN的騙局！大家入手前，先看看營養師講解先啦！Yahoo Food ・ 2 小時前
呂頌賢上月病重一度昏迷危殆 颱風前夕與唐文龍莫家堯敘舊曝光近況
超強颱風樺加沙吹襲香港，帶來狂風大驟雨，以及沿岸及低窪地區水浸情況，天文台於今年兩度發出最高級別嘅十號颶風信號，打平1964年紀錄。喺早將日颱風樺加沙未到香港之前，唐文龍、呂頌賢及莫家堯藉打風前夕見面敘舊，唐文龍於社交平台分享照片，並寫道：「香港暴風前夕，和好久不見的朋友兄弟小聚片刻。現在已經回家。大家做好防風準備啊！」瞬間掀起唔少網民集體回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 1 天前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 21 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 1 天前
樺加沙打風｜汪明荃家門豪宅冧樹橫插花園 Liza姐感激消防員出動支援：謝謝你們的付出！
超強颱風樺加沙吹襲香港，造成多處水浸及塌樹，「阿姐」汪明荃（Liza姐）的家亦受到影響，牆外大樹倒冧以致阻塞了出入通道，並由消防員出動協助解決。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 1 天前
胡國威專欄｜新盤交樓倉促有原因?
「交樓是否交得太倉促？」這個問題，在近日前往開箱新盤時，我不時反問自己。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水
超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 2 小時前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 1 天前