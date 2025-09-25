旗下九間診所舉辦疫苗接種日 守護市民健康

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月25日 - 衞生署公布的2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃由今日展開，並推出多項新措施以鼓勵市民接種疫苗，卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）積極響應政府倡議，推動社區健康防護，將於9月27日至10月11日，在旗下九間指定診所連續三個星期六舉辦「流感疫苗接種日」，為市民提供便捷的接種安排。





廣告 廣告

卓健醫療響應政府倡議 推動疫苗接種 與社區攜手防流感



衞生防護中心指出，接種流感疫苗是預防重症及併發症的有效方法之一，亦有助減低入院及死亡風險。去年疫苗接種率創新高，流感重症個案顯著下跌，反映疫苗在社區防疫中的重要角色。



卓健醫療支持政府「宜早不宜遲」的接種呼籲，鼓勵市民，尤其是高風險群組，包括長者、兒童、長期病患者及孕婦，及早接種疫苗，以保障個人及家人健康。



「流感疫苗接種日」詳情如下：

日期： 2025年9月27日（星期六）、10月4日（星期六）、10月11日（星期六）

時間： 早上9時至下午5時

地點： 九間指定卓健醫療中心



金鐘─海富中心

鰂魚涌─太古坊濠豐大廈

九龍灣─德福花園

將軍澳─新都城中心一期

青衣─青衣城

沙田─新城市商業大廈

石門─京瑞廣場一期

元朗─世宙商場

大埔─廣福道（將於9月26日、10月3日及10月10 日舉辦「流感疫苗接種日」）

對象： 歡迎所有市民參與

預約方式：網上登記 bit.ly/4nhTiDw



以下合資格香港居民可獲免費接種季節性流感疫苗：



50歲或以上的成年人

18至49歲的長期病患者（不論經濟狀況）、符合資格的智障或領取傷殘津貼人士

所有6個月至未滿18歲的兒童及青少年

孕婦



卓健醫療提醒市民，疫苗接種後需約兩星期產生足夠抗體，建議盡早安排接種，以迎接冬季流感高峰期。



除季節性流感疫苗外，65歲或以上的香港居民亦可於「流感疫苗接種日」同時接種肺炎球菌疫苗（15價、23價），進一步提升防護力，減低因肺炎球菌感染引致的併發症風險。



請注意：所有年滿18歲的合資格人士，須先登記「醫健通」，方可接種免費或資助疫苗。



如欲了解更多接種安排及診所資訊，請致電客戶服務熱線8301 8301查詢。



（以上內容僅作參考，並不構成相關服務的要約或招攬。）

Hashtag: #卓健醫療 #疫苗接種 #流感 #季節性流感 #流感疫苗



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於卓健醫療服務有限公司

卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）早於1868年起便植根香港，由早期的晏打臣醫生醫務所發展至卓健醫療，逾150 年為香港提供醫療保健服務。時至今日，我們已成為香港主要的私營醫療服務機構之一。



卓健醫療的服務範圍包括西醫、中醫、診斷及造影、物理治療、心理健康和保健等，超過1,650網絡服務點遍及全港各區。



卓健醫療一直全力支持政府的醫療政策，積極參與公私營協作計劃，為市民大眾提供醫療服務。



我們自主研發的卓健醫療手機應用程式提供多項保健及醫療功能，包括普通科門診電子掛號、網上預約、電子健康紀錄、視像診症和健康資訊等，讓用戶隨時隨地掌握保健和醫療服務。



卓健醫療於2013年10月正式加入國際醫療保健企業──保柏。



欲了解更多資訊，請瀏覽

www.qhms.com

。







新聞稿由客戶提供

