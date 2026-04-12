卓永興(左)稱，香港整體社會秩序雖然已重回正軌，但軟對抗仍然存在。(周令知攝)

警務處舉行全民國家安全教育日暨警民同樂日，政務司副司長卓永興表示，香港整體社會秩序雖然已重回正軌，但軟對抗仍然存在，一旦市民在一些問題或政策有意見，有別有用心的人都會借題發揮、煽風點火，意圖挑起市民對政府的不滿。

周一鳴：警隊擔當護航者重任

卓永興在活動致辭稱，國家安全關乎包括香港市民在內的全國14億人民福祉，是安邦定國的重要基石，若國家安全受衝擊，香港以至整個國家都會受威脅，人民安全亦無從談起。他指，警隊在維護國安、止暴制亂的任務上，一直旗幟鮮明、無畏無懼地堅守崗位，為香港築牢捍衞國安的屏障和成為全世界最安全的城市作出貢獻。

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警務處處長周一鳴於同一活動稱，國安是國家根本利益，亦是香港市民安居樂業的基石，「覆巢之下，安有完卵」，沒有國安就沒有家庭幸福、個人發展，強調維護國家主權、安全和發展利益，是「一國兩制」的最高原則，也是香港社會繁榮穩定的基石。他表示，警隊擔當着護航者的重任，一直打擊違法分子，全力推進維護國安工作，會繼續全方位監察和打擊危害國安行為，推進國安宣傳教育及完善國安體系。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024500/卓永興-社會軟對抗仍存在-別有用心者會借題發揮挑起對政府不滿?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral