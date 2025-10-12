南丫島下午附近出現水龍捲 高聳入雲場面壯觀︱有片︱Yahoo

今日下午近 1 時，南丫島附近出現水龍捲。（天文台）

【Yahoo新聞報道】天文台表示，今日下午近 1 時，南丫島附近出現水龍捲，期間有市民在南丫島東南面拍攝到相關情景，並上載至社交媒體。從圖片所見，當時天空烏雲密布，海面上可見一條水龍捲高聳入雲，場面壯觀。

天文台指出，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜水滴的雲柱，從對流雲的底部連接水面。這種氣象現象的風速一般較陸地上的龍捲風低，但有時能將水吸起，因此又被稱為「龍吸水」。