女性排卵日反應更快 荷爾蒙變化加強專注
南丫島下午附近出現水龍捲 高聳入雲場面壯觀︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】天文台表示，今日下午近 1 時，南丫島附近出現水龍捲，期間有市民在南丫島東南面拍攝到相關情景，並上載至社交媒體。從圖片所見，當時天空烏雲密布，海面上可見一條水龍捲高聳入雲，場面壯觀。
天文台指出，水龍捲是一條快速旋轉、夾雜水滴的雲柱，從對流雲的底部連接水面。這種氣象現象的風速一般較陸地上的龍捲風低，但有時能將水吸起，因此又被稱為「龍吸水」。
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？
日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流Yahoo財經 ・ 7 小時前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 23 小時前
謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部 頭髮慘被燒焦
【on.cc東網專訊】型男謝霆鋒近日在重慶舉行巡迴演唱會，期間發生驚險事件，有網民發現當他邊彈邊唱《潛龍勿用》時，被舞台激光射中頭部，霆鋒明顯嚇了一跳，即時側頭躲避並一度皺眉，又頻頻回望表現警惕，唱畢後霆鋒用手摸被射到的頭髮，有觀眾聲稱霆鋒的頭髮被燒焦及聞到有焦東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國
蓋洛普最新《2025 年全球安全報告》顯示，中國是全球最安全國家之一，居民安全感位列第三，法律與秩序指數名列第四；美國居民安全感落後，性別差距明顯。鉅亨網 ・ 1 天前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 15 小時前
黃夏蕙擺大壽迎95歲自爆將取回大筆遺產 否認住過渡房屋靠生果金渡日
「夏蕙姨」黃夏蕙將於今年11月11日踏入95歲，她昨天（11日）大排筵席擺大壽，邀得近500位親友到場岀席，場面熱鬧！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
陸永中秋BBQ家中巨大花園意外曝光 複式豪宅主人房擁大露台 客廳超大空間感
農夫成員陸永除咗Rap得，更憑搞笑形象成功入屋，近年拍劇、拍戲、主持，以及廣告瓣瓣掂，吸金力極強，因此愈搬愈豪。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
$2XX任食大閘蟹！京都大酒樓大閘蟹+片皮鴨放題56折優惠 任食2小時再送蠔皇鮑魚伴金錢/滋補養生湯
踏入10月，又到食時令大閘蟹的最佳季節！於黃大仙、大埔及美孚都有分店的京都大酒樓突發10月6日下午三點於KKday推出「120分鐘任食大閘蟹及片皮鴨放題」限時56折優惠，折後人均只需$298即可無限任食大閘蟹、京式片皮鴨、太史燴蛇羹、荷香蒸海蝦等多款美食，一次過滿足海鮮迷及燒鴨控的味蕾！吃貨們一於約齊朋友或屋企人去食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 4 小時前
特朗普宣布11月1日起對中國加徵100%新關稅
美國總統特朗普週五 (10 日) 表示，美國將自 11 月 1 日起，對中國進口商品加徵 100% 的新關稅，「這是在目前所支付關稅之上額外加徵的稅率」。同時，特朗普宣布，美國也將於同日對「所有關鍵軟體」實施出口管制。鉅亨網 ・ 1 天前
MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
謝霆鋒重慶開騷引起「追星」之亂 「山寨版霆鋒」被狂追拍照終由保安護送離場
謝霆鋒現正忙於在內地舉行巡迴演唱會，他日前在重慶開騷期間，一度有歌迷誤將觀眾席的觀眾當作是謝霆鋒，該名「山寨版霆鋒」更需要在保安護送下離開。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
美國電商下架數百萬件被禁中國電子產品 涉及華為、中興等
外電報道,美國聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)周五接受採訪時表示,美國主要在線零售平台已下架數百萬件被禁售的中國電子產品,這些產品屬美國被禁設備清單或未經 FCC 授權,涉及來自華為、海康威視、中興通訊(0763.HK)和大華股份等公司的家用安全攝像頭和智能手錶等產品。infocast ・ 1 天前
否認欠債｜向華強發聲明否認破產 並未遭銀行Call Loan 開記招指「向太人紅是非多」
中國星集團 （326）創辦人向華強今日（10月10日）在本地傳媒刊登聲明，否認近日的破產及欠債傳聞。向華強指，...BossMind ・ 1 天前
美政府停擺第10天 白宮稱已啟動首輪大規模聯邦裁員行動
白宮預算主任沃特(Russell Vought)周五在社交媒體發文稱，美國政府停擺已進入第10天，並已開始實施聯邦裁員行動。 據白宮高級官員透露，已有數千名聯邦員工被裁，但具體規模尚不清楚。美國衛生與公共服務部及商務部的員工已受影響。 此次裁員是美國現代歷史上政府資金中斷期間首次出現的大規模正式解僱，與以往政府臨時停擺時以無薪休假形式處理不同。 部分民主黨眾議員批評裁員行為「不道德、不正當，而且可能違法」。法院將於10月16日就聯邦工會申請禁止裁員的請求舉行聽證。 此次政府停擺期間，超過三分之二的聯邦員工仍在工作，包括必要職位及有長期資金支持的崗位，其餘員工被迫停工，且大多數停工者無薪。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美國政府關門第十天 特朗普政府首度啟動大規模裁員
綜合外媒報導，美國政府關門進入第 10 天，白宮周五 (10 日) 宣布啟動「大規模裁員」(Reduction in Force, RIF)，成為現代歷次停擺中首次越過無薪假 (Furlough)，直接解雇聯邦員工。白宮管理與預算局（OMB）局長伏特(Russell Vought) 在社群平台發文表示：「裁員已經開始。」官員證實，裁員規模龐大，雖然確切人數尚未公開，但已有數千名員工受到影響。鉅亨網 ・ 1 天前
《美股》中美貿易關係突惡化 納指全日急跌逾3%、道指失近900點
特朗普稱無理由與習近平會面，並威脅加徵中國新關稅，中美貿易關係急轉彎。美股應聲急挫，納指跌勢最急，跌幅達3.6%，以近全日最低位收市，跌820點至22,204點。道指同樣以近全日最低位收市，急跌878點或1.9%，報45,479點；標普500指數下挫182點或2.7%，收報6,552點，創下4月以來最大跌幅。 受中美貿易關係惡化影響，科技股周五急跌，英偉達(NVDA.US)及特斯拉(TSLA.US)同跌約5%，而AMD(AMD.US)跌近8%。高通(QCOM.US)被內地反壟斷機構立案調查，股價跌逾7%。 強生(JNJ.US)據報洽談收購Protagonist Therapeutics(PTGX.US) 以取得免疫疾病藥物權益，後者股價逆市飆近30%。 業績股方面，Applied Digital(APLD.US)第一財季營收按年升84%，股價飆升16%。Levi Strauss & Co.(LEVI.US)業績指引遜預期，股價跌逾12%。 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
李日朗赴日參加日式小顏術大師挑戰賽 揮低30位高手奪冠
現年43歲嘅李日朗（Don），2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》備受關注，及後與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式組成Don & MandyYahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普無意晤習 威脅大加關稅
國家主席習近平與美國總統特朗普於本月底將於南韓舉行的亞太經合組織（APEC）峰會會面前夕，兩國貿易戰角力烽煙再起，中國繼暫停採購美國大豆及近日對稀土實施出口管制，交通運輸部周五（10日）宣布，自下周二（14日）起對美國船舶收取船舶特別港務費，以反制美國對中國船舶加收港口服務費。同日，中國市監總局對美國晶片設計商高通公司展開立案調查，指其涉嫌違反中國反壟斷法。信報財經新聞 ・ 1 天前
《債市》中美關稅戰升溫 美債孳息率急跌
美國總統特朗普向對中國商品徵收更高關稅後，投資者紛紛尋求避險資產，美國國債孳息率周五大幅走低。 兩年期國債孳息率下跌9.5個基點至3.504厘。 十年期國債孳息率下跌10.8個基點至4.04厘。 三十年期國債孳息率下跌10.8個基點至4.625厘。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前